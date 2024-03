El Gobierno de Sada aprueba el presupuesto con el apoyo del BNG y la abstención del PSOE

Una semana después de que tres de los cuatro grupos de la oposición forzasen a dejar sobre la mesa el presupuesto de Sada, el Ejecutivo municipal logró aprobar las cuentas de 2024 con el apoyo del BNG y la abstención del PSOE. El voto de la edil socialista Almudena Pena, que mantuvo la intriga hasta el último momento, resultó decisivo para sacar adelante el proyecto contable, que asciende a 15 millones, y que prosperó finalmente con el voto de calidad del alcalde, Benito Portela. Unidos por Sada y PP votaron en contra.

El debate, agrio, dejó en evidencia las dificultades que afrontará Sadamaioría para coser acuerdos durante este mandato y su complicada relación con el PSOE, con un escaño decisivo, y que permitió finalmente aprobar presupuesto pero entre duras críticas al Ejecutivo: “No les voy a dar un voto de confianza, porque si tuviese un mínimo de confianza estaría gobernando con ellos; voy a permitir que se aprueben para que no echen balones fuera. Espero que aprovechen esta oportunidad. Por favor, no me defrauden”, instó Pena, que insistió especialmente en la necesidad de ejecutar las piscinas del paseo marítimo en lámina de agua y en atender los requerimientos de la secretaria.

El Ejecutivo defendió un presupuesto “en equilibro”, que “prima el gasto social” y permitirá "desbloquear" tres millones de euros para hacer frente al encarecimiento de los servicios durante los dos últimos años. “Si hacer política atender las necesidades de los vecinos, sí, hacemos política, una real y razonable, sin ideas descabelladas ni ocurrencias”, defendió la edil de Facenda, Pilar Taibo, que echó en cara a PP y Unidos por Sada que presentasen propuestas sin una valoración económica.

En la misma línea, el portavoz de Sadamaioría, Marcos Villar, defendió que habían recogido aportaciones de todos los grupos y el nacionalista Emilio Graña reiteró su apoyo a un presupuesto “muy social” y lamentó los argumentos “débiles” de algunos grupos, “que parecen más propios de odiadores de Óscar Benito”, en alusión al alcalde.

“Simpático término”, ironizó en respuesta la portavoz de Unidos por Sada, María Nogareda, que protagonizó la intervención más crítica, en la que acusó en varias ocasiones al alcalde de mentir y al que llegó a referirse como un “sectario” con comportamientos “caciquiles”. La edil le afeó a Portela que no atienda las advertencias de la secretaría sobre la posible nulidad de las cuentas por no quedar acreditada la negociación con el personal, y dudó de la capacidad del Ejecutivo para ejecutar el presupuesto. “No prejuzgamos, ya tenemos información suficiente de cómo funciona esto”, sostuvo Nogareda, que replicó que a la oposición no le corresponde hacer valoraciones económicas y que echó en cara al Ejecutivo que no incluyese sus aportaciones ni presentase los proyectos de algunas de las actuaciones presupuestadas, como el programa de alquiler social. “No se ríen de nosotros, se ríen de Sada. Tiempo al tiempo, ahí está la hemeroteca”.

Mensaje similar desde la bancada del PP. Su portavoz, Esperanza Arias, defendió su voto en contra del presupuesto “por responsabilidad”, echó en cara al alcalde que presente el mismo documento que hace una semana, salvo por los cambios para concretar partidas a petición del PSOE, y tachó de “parche” la propuesta contable. “No entiende la palabra negociar, señor alcalde”, espetó la concejala a Portela tras cuestionar la inclusión de partidas para actuaciones aún por definir mientras quedan fuera “proyectos de futuro”.

Similares argumentos en la segunda intervención, en la que solo tomaron la palabra el PSOE y Unidos por Sada.

- “Al final quien pierde es Sada”, sentenció Nogareda.

- “Los sadenses ganan tres millones”, replicó Portela. “No todos los concellos tienen la suerte de poder incrementar sus presupuestos en esta medida. Ya después la oposición y los sadenses juzgarán la gestión de esos fondos. Hoy es un gran día para Sada, que aprueba el presupuesto más alto de su historia”, defendió.