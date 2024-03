Carmen Torreiro presenta o poemario en homenaxe ao seu fillo o día 7 en As Torres

Carmen Torreiro presenta o xoves 7 de marzo o seu poemario Aprendendo a vivir na túa ausencia, obra escrita como homenaxe ao seu fillo maior, Siegfried, finado en marzo de 2019, e froito do “desexo de mantelo vivo para sempre”, explica a autora. A presentación será no teatro As Torres de Santa Cruz ás 19.00 e nela participarán a poeta, o escritor e editor Xulio López Valcárcel e a psicóloga Alma López Sande.

“É un percorrido de case cinco anos”, relata Torreiro, que atopou forzas cando a depresión lle daba tregua para poñer en poemas a dor pola súa perda. “A dor que un pode sentir cando morre un fillo non hai palabras que a poidan describir”, admite a autora, que amosa o seu desexo de compartir o libro e a experiencia que recolle “sobre todo coas persoas que pasan por tempos parecidos, por se lles puidera axudar de algún xeito”.

A artista traballa na posibilidade de expoñer os traballos que realizou para ilustrar o poemario. Aboga tamén por que o súa obra poda dar pé a actividades como conferencias ou coloquios sobre a morte e a saúde mental.

Carmen Torreiro traballou de mestra na Coruña, en Salamanca e en Zamora. Foi profesora de Lingua e Cultura Española en Besançon, Lille e París. Ten tamén traballos como pintora, gravadora e ceramista e escribe desde sempre. Tamén fai teatro e canto.

Como pintora, Torreiro realizou exposicións individuais e colectivas en Francia e en España. Ten obra da súa autoría en organismos oficiais de Francia e de España. Como escritora, publicou en revistas e en libros colectivos.

Desde as bibliotecas municipais do Concello de Oleiros invitan a todas as persoas que desexen asistir a achegarse ata o teatro As Torres con entrada libre ata completar o aforo.