El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, ha dimitido como regidor ante el bloqueo administrativo y de pago de facturas en el Ayuntamiento. El alcalde comunicó su decisión en la asamblea de su formación, Unión por Cambre (UxC), el pasado domingo y este mediodía la ha hecho pública en rueda de prensa, en la que explicó que ya es efectiva y que en un próximo pleno de la Corporación local, pendiente de fecha, se elegirá al nuevo regidor. Por el momento, sus funciones las asume el concejal de Urbanismo y Obras, Juan González Leirós.

La dimisión, ha razonado García Patiño, está "pensada, meditada y estudiada" y cree que es "la mejor solución que hay en este momento para que Cambre vuelva al buen camino". "Sé que no soy el culpable de esta situación, pero creo sinceramente que mi marcha sí puede ser la solución", indicó el alcalde, en referencia a la interventora y la secretaria del Ayuntamiento. Preguntado por si tiene garantías de que con su marcha se revierta la situación, aseguró que no las tiene, pero sí la seguridad de que, de continuar en el cargo, el bloqueo empeoraría por lo que considera "animadversión" de las dos funcionarias hacia él.

"Dejo la Alcaldía pero no dejo la política. No dejo Unión por Cambre porque este partido que fundé hace quince años con compañeros es también mi familia. Seguiré luchando desde la Presidencia de Unión por Cambre por que las cosas mejoren, por que este Concello avance y más pronto que tarde todo vuelva a estabilizarse", señaló García Patiño, que añadió: "Óscar García Patiño no dice adiós, seguiré estando en Cambre, donde vivo, seguiré hablando con mis vecinos, como hice siempre, y seguiré luchando por el pueblo en el que nací y que me hizo el mayor regalo que jamás soñé, ser el alcalde de todos los cambreses. Les deseo toda la suerte del mundo al próximo gobierno porque su suerte será también la de todos los cambreses y cambresas". El regidor se emocionó al recordar a sus padres: "Entré como Óscar García Patiño, fillo de Clotilde e Luis, e marcho igual".