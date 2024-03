El PP exige la dimisión de Patiño por el “colapso” y “desprestigio” del Concello

El PP de Cambre exige la dimisión del alcalde, Óscar García Patiño, “por su irresponsabilidad al decidir no regularizar los servicios públicos del Concello en estos nueve años” que lleva al frente del Gobierno local. “Los vecinos de Cambre llevan cinco meses viendo como la mala gestión de estos años ha terminado desencadenando en impagos a empresas, una deuda de 7 millones con proveedores, servicios públicos degradándose, los empleados en ERTE, una huelga de limpieza o como se acumulan las deudas del Concello”, critica el grupo popular cambrés.

Los populares achacan la situación del Ayuntamiento a “la negligente decisión tras la llegada a la Alcaldía en el 2015 del alcalde Patiño de no dedicar su tiempo y el de su Gobierno a regularizar los servicios públicos que estaban en precario, ya que, si no, no tendría tiempo para llevar a cabo su programa y los vecinos no le votarían en el 2019, según las declaraciones del alcalde en el pleno extraordinario del 26 de octubre del 2023”, detallan. Señalan a Patiño como máximo responsable del “colapso”, la “parálisis” y el “desprestigio absoluto” del Concello.