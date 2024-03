Pilar Estévez Diéguez: a querida mestra que ensinaba teatro e baile e cociñaba para as nenas pobres

O colexio de Infantil e Primaria de Nós leva o nome de Juana de Vega, destacada personaxe que foi aia da reina Isabel, educadora, filántropa, activista política ou mecenas, e que ten nesta parroquia unha fundación na que foi unha das súas vivendas. A poucos metros do centro educativo e da fundación atópase unha rúa que se chama Pilar Estévez Diéguez. A moitas persoas non lles soará o nome, pero tamén foi outra extraordinaria muller pero máis anónima, unha docente que deixou tan fonda pegada en case corenta xeracións de oleirenses aos que lles dou clases que os que aínda viven lémbrana con gran cariño, aínda que para o seu alumnado era Dona Maruja.

Antiga escola unitaria, hoxe reformada, na rúa Pilar Estévez Diéguez en Nós. / L.O.

O Concello de Oleiros nos anos oitenta dedicoulle á mestra Pilar Estévez a rúa de Vilanova, en San Pedro de Nós, na que estivera a escola unitaria na que dou clase desde 1935 ata 1972 (hoxe aínda se conserva, reformada, e enfronte estaba outra escola de nenos rexentada por Carlos Ruibal Ferrín).

Antigas alumnas de Dona Maruja: de esquerda a dereita, Isabel, Nieves, Marisa, Rosa, Fina, CHiruca e Marisa. / M.F.

Un veciño de Nós, Manuel Ferreiro, fixo un labor de investigación sobre esta mestra pola curiosidade de saber quen era aquela Pilar Estévez que lle daba nome a unha rúa preto da súa casa. Atopou datos biográficos dela, como que naceu en marzo de 1907 en Santiago e viviu en Monelos (A Coruña) e despois no que hoxe é a rúa Alcalde Marchesi. Obtivo o título de mestra en 1928 e o seu primeiro destino foi a escola nacional de nenas de Cerceda, “cun salario de 3.000 pesetas”. Despois pasou á escola de Caranza en Ferrolterra e en xaneiro de 1935 chegou á escola de Vilanova en San Pedro de Nós.

“Foi unha mestra chea de xenerosidade e paixón polo seu traballo e durante 37 anos as nenas de Vilanova e a contorna tiveron a sorte de ser alumnas súas”, sinala Ferreiro. No ano 1941 tiña asignadas 81 alumnas e o seu salario anual era de 4.000 pesetas. Unha das súas antigas alumnas, Mercedes Rodríguez, Chiruca, sinala que Pilar Estévez, a profesora Dona Maruja, fora a número un da súa promoción. Lembra que naqueles anos ás nenas dábaselle un vaso de leite e un anaco de queixo a media mañá.

Vivenda en Salvador Allende na que residiu Pilar Estévez un tempo. / L.O.

A mestra tiña xornada partida e ao principio comía na fonda de dona Pepa pero dáballe pena ver as nenas que viñan camiñando entre a lama polas corredoiras, no inverno, desde A Gándara, O Vilar, Coroto ou Sarro, e solicitou que lle concedesen unha axuda para un comedor. Na súa hora de descanso ao medio día preparaba unha comida nunha cociñiña de gas para darlle ás alumnas, que despois lle axudaban a recoller.

Dona Maruja tamén lles ensinaba ás escolares a calcetar e facer gancho, pero tamén aprenderon a facer teatro con ela. A Pilar gustáballe moito e escribía os guións, facía a escenografía e os ensaios das obras, e fixo varias funcións, unha delas no salón de O Seixal. Tamén traía traxes de primeira comuñón para as alumnas con menos recursos, que non podían permitirse o gasto, para que non se sentisen discriminadas. Ensinoulles a moitos tamén baile tradicional galego.

Diploma de mestra distinguida en 1965

As antigas alumnas de Dona Maruja, coma Chiruca, Isabel, Nieves, Marisa, Rosa ou Fina, lembran que despois de levar anos en Vilanova puido terse trasladado a dar clase máis preto da súa casa, en A Coruña, pero estaba moi contenta en Nós e prefería coller todos os días o Tranvía desde a cidade ata o Seixal e desde alí ir andando ata a escola unitaria. A mestra estivo na unitaria de Vilanova ata 1972 cando se suprimiu e os escolares foron agrupados no novo centro público comarcal en Oleiros, que despois pasou a ser A Rabadeira.

Pilar Estévez estivo de mestra uns anos no novo centro comarcal pero non chegou a estar a gusto e pediu o traslado para o colexio Concepción Arenal de A Coruña. Alí puido xubilarse pero era unha docente con grande vocación e quixo seguir traballando. Dona Maruja tivo un fillo, José Luis, que marchou a América do Sur, e a mestra non quixo separarse del ao ser o seu único parente vivo. Lembran que se despediu das antigas amizades de Vilanova antes de marchar para América, e estivo chorando. Estas mulleres pensan que se José Luis, o seu fillo, se estivese vivo, hoxe tería uns 83 anos.

En 1965 o Ministerio de Educación Nacional concedeulle a María Pilar Estévez Diéguez un diploma de mestra distinguida, que conlevaba un premio en metálico de 10.000 pesetas.