Semente de vencer, programa de Oleiros para festexar o 8-M

O pasado 8 de marzo iluminouse de cor violeta o castelo de Santa Cruz e na véspera presentouse o poemario Aprendendo a vivir na túa ausencia, de Carmen Torreiro. Desde ese día ademais ata o 21 de marzo está aberta ao público a mostra de pintura NosArte, Oleiros con nome de muller en A Fábrica, con obras artísticas feitas polo alumnado dos colexios Juana de Vega e Valle Inclán.

Hoxe 10 de marzo hai teatro para crianzas con A pequena gran inventora e o día 12 organízase un concerto poético-musical con Mónica Nut en As Torres. O venres 15 haberá conversas no museo (que tamén ofrece unha mostra) e ao día seguinte, máis teatro para pequenos en A Fábrica. O día 22 representaráse Feminísimas no auditorio de Mera.