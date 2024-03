El ‘vía crucis’ de Patiño

“Cheguei como Óscar García Patiño, fillo de Clotilde e Luis o da ferradora, e marcho igual”, zanjó el ya exalcalde de Cambre su despedida pública en la rueda de prensa en la que anunció su dimisión, este jueves, tras casi nueve años en la Alcaldía. Patiño deja su acta en la Corporación municipal y mantendrá su vínculo con la política a través de la presidencia de Unión X Cambre (UxC), partido que cofundó tras abandonar las filas del PSOE, formación que fue su cantera en las tareas de Gobierno, como concejal bajo la batuta de Antonio Varela, y que ha sido su socia en los tres mandatos que se inauguraron con Patiño al frente del Consistorio —parte del primero, en un tripartito que completó el BNG—. Manifiestas diferencias entre las habilitadas nacionales del Ayuntamiento y el Gobierno local y una paralización en la gestión que derivó en meses de imagos a empresas —que el exalcalde cifró en cinco millones de euros—, huelgas, ERTE y denuncias marcaron los últimos meses en el Gobierno de Patiño, que achacó la situación a la “animadversión” de la interventora y la secretaria hacia él, por lo que consideró que su marcha puede ser la “solución” al bloqueo.

Patiño anunció su salida dos días después de que el Concello de Cambre estuviera a punto de quedarse sin servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado. El Gobierno local aprobó el lunes en solitario un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar parte de las facturas que el Ayuntamiento adeuda a la empresa, Augaservi, que había avisado de que el martes, día 5, dejaría de trabajar al acumular más de seis meses de impagos. El Ejecutivo solventó la situación el lunes, a doce horas de la fecha marcada por la empresa, que lleva 19 años en precario, en un pleno extraordinario que puso de manifiesto las fuertes diferencias entre el Gobierno local y las habilitadas nacionales, enquistadas desde que, en septiembre, el Ejecutivo cambrés compareciera en rueda de prensa para explicar que el Ayuntamiento vivía un bloqueo por el criterio de las funcionarias. Patiño llegó a renunciar a su sueldo, 40.000 euros al año.

“No, no le doy la palabra”, respondió el aún alcalde a la petición de la interventora de hablar en el pleno. Una negativa inaudita, ya que el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) prevé que los funcionarios puedan intervenir en las sesiones plenarias para asesorar a la Corporación, como habían hecho la secretaria y el interventor anteriores.

“Esto es un foro político y tienen tiempo de sobra para hacer sus informes, que cuando quieren los hacen, y los hacen rápido”, justificó Patiño su negativa, pese a que el informe sobre el punto que se debatía había sido solicitado el viernes. En nota de prensa posterior a la sesión, el alcalde abundó en sus explicaciones. “En ningún momento me asesoró ni me informó sobre si había alguna irregularidad o no sobre los asuntos que se iban a debatir en pleno. Entiendo que, si quería asesorar a la Corporación, por lealtad a la institución y al alcalde de la Corporación, primero debería haberme asesorado a mí sobre cualquier cuestión relacionada con los puntos que se iban a debatir y no lo hizo”, criticó Patiño y dejó más patentes que nunca las tensiones y la rotura del diálogo entre el Gobierno local y la funcionaria encargada de fiscalizar la correcta gestión económica del Ayuntamiento.

Solo un día después, la interventora compareció en el Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña en calidad de testigo en la causa en la que se investiga por presunta prevaricación al alcalde en relación a al gestión de la Policía Local, por la que también se llamó a testificar a la secretaria. La habilitada se ratificó en los informes en los que advierte de que los agentes no cumplen las jornadas mínimas que marca la ley mientras que cobran horas extraordinarias. En concreto, en 2022, el cuerpo municipal percibió el 59% de las gratificaciones abonadas por el Ayuntamiento en concepto de extras, 223.095 euros, informó.

El Gobierno local ha defendido en varias ocasiones la necesidad de que los policías realicen horas extras para poder garantizar la seguridad en el municipio. Entre la documentación remitida por la exconcejala de EU, Olga Santos, a la Fiscalía, que presentó denuncia al juzgado, figura la relativa al procedimiento por el que se designó de forma directa al exjefe del cuerpo, que volvió a su plaza en A Coruña tras dejar de abonarse las extras. El nombramiento, que terminó por contar con el visto bueno de la justicia —en un proceso distinto a la investigación en marcha—, se realizó con informe contrario de la secretaria y se acogió a un informe de un profesor de la UDC, cuyo pago, de 6.159 euros, recibió otro informe desfavorable de Secretaría.

Las deficiencias o irregularidades en procedimientos de contratación y los servicios en precario desde hace años son los principales motivos que han aducido las funcionarias para sus informes contrarios y reparos. El alcalde achacó en varias ocasiones el colapso del Concello a un “cambio de criterio” de las actuales habilitadas con respecto a sus predecesores, por hacer una interpretación de la ley “muy restrictiva, siempre en un extremo”. El Ejecutivo alegó también insuficiencia de personal y restricciones a la contratación.

El bloqueo de pagos y gestión deja tras de sí huellas como la huelga de la plantilla, un ERTE y una denuncia por impagos de la empresa de limpieza de edificios, Jardincelas, en precario. La de limpieza viaria, Emprego Social, avisó en febrero de que preparaba una demanda judicial tras 8 meses de atrasos.

La oposición criticó en varias ocasiones que el Gobierno local no cumpliese las indicaciones de las funcionarias y siguiese sin contratar los servicios en precario. Reprochó al regidor que, como él mismo admitió, priorizase los proyectos que “dan votos” frente a la regularización de servicios básicos. La concejala de Régimen Interior, María Pan, explicó en un pleno que se trabajaba en varios pliegos y el Concello se adhirió en octubre a la central estatal de contratación para agilizar. Con las relaciones y el Concello bloqueados, Patiño vio en su adiós “la mejor solución que hay en este momento para que Cambre vuelva al buen camino”.

Secretarios e interventores ven graves las acusaciones de Patiño

El Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local alerta de la “gravedad” de que el exalcalde acuse a dos funcionarias de la situación que sufre el Concello y de la “injusticia” de que evite referirse a “las razones de funcionamiento y organización interna del Concello que se esconden detrás de la situación de bloqueo denunciada”.

Para el colegio, esa situación “no se solventa con un menor celo procesal de las funcionarias”, sino cumpliendo la Ley. Detalla que para ello son necesarias “medidas de gestión” del Gobierno local y que en primer lugar incluyen la dotación de los medios necesarios para la tramitación de los expedientes que enmienden las irregularidades apreciadas.