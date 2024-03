Institutos que comparten música

Alrededor de un centenar de estudiantes de música del instituto Alfonso X O Sabio de Cambre, junto con otro grupo del centro Francisco Aguiar de Betanzos, participaron en una iniciativa conjunta: Trotamúsicos. Compartindo a nosa música.

Estudiantes de tercero y cuarto de ESO y de primero de bachillerato de los institutos interpretaron en el aula Xulio Cuns de Betanzos un repertorio de canciones, desde el tradicional O pimpirimpin de Malvela, dos versiones de temas de rock (Rock around the clock y Should I stay or should I go), un arreglo de Flowers de Miley Cyrus o hasta un tango de Machín y una composición de Carl Orff, Gassenhauer.