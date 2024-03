El BNG cullerdense reclama la cobertura “inmediata” del puesto de conserjería del colegio Ría do Burgo

El BNG de Culleredo reclama al Gobierno local la cobertura “inmediata” del puesto de consejería del colegio Ría do Burgo, que falta “desde hace más de 15 días”. Afirma que la contratación es una competencia municipal pero “a pesar de conocer con anterioridad la necesidad de esta sustitución y de contar con listas de sustitución vigentes, aún no se ha incorporado el personal necesario”. Los nacionalistas sostienen que la comunidad educativa del centro demanda soluciones ya que, mientras no se cubre la vacante, profesorado y miembros de la directiva realizan funciones que no les son propias y restan tiempo a otras tareas.