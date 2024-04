Abegondo ratifica en pleno mejoras de abastecimiento en O Asadiño

El Concello de Abegondo aprobó este lunes en pleno varias actuaciones en redes de abastecimiento y saneamiento. La dotación de la red de servicios en O Asadiño se ratificó en la sesión plenaria con los votos del Gobierno local, la abstención del BNG y el voto en contra del PSOE. El Gobierno local señala que, a este proyecto, hay que sumar la creación de la nueva depuradora en Cabanas y la dotación de saneamiento en A Fraga (Limiñón) y en el margen izquierdo de la carretera de Crendes a Orto.

El Ayuntamiento avanza que la prioridad para ejecutar estas actuaciones vendrá marcada por el porcentaje de apoyo vecinal que recabe cada uno de estos proyectos. El alcalde, José Antonio Santiso, avanza que se convocará a los vecinos de estas zonas para conocer el nivel de apoyo de cada iniciativa, lo que marcará el orden de aprobación de proyectos y trámites y realización de las intervenciones.

En el caso de O Asadiño, la obra consistirá en la instalación de 1.127 metros lineales de colector de saneamiento, la colocación de 38 pozos de registro y la extensión de otros 1.441 metros lineales de la red de abastecimiento. El proyecto, incluido en el Plan Complementario de 2024 de la Diputación, se aprobó en el pleno de febrero pero, debido a un error técnico, se ratificó este martes.

En la sesión se dio luz verde también a desestimar el recurso de reposición a la aprobación de la desafección de las plazas de garaje y trasteros de la plaza pública de O Adro con los votos del Gobierno local.

En el pleno salió aprobada por unanimidad una moción presentada por el BNG para acometer medidas de inclusión y accesibilidad en los locales municipales. Las otras dos mociones elevadas por los nacionalistas en relación con el 8M y la petición de inclusión de dos árboles en el catálogo de senlleiras no prosperaron. La del 8M no fue respaldada ni por el Gobierno local ni por el PSOE por considerarse que las solicitudes no eran de competencia municipal. En cuanto a la de los árboles, el Ejecutivo municipal votó en contra al no disponerse de las de las autorizaciones de los dueños de las fincas.

En el turno de ruegos y preguntas, el PSOE preguntó por un recurso contencioso-administrativo de un particular al Plan Xeral de Ordenación Municipal. Santiso explicó que pedía incluir una parcela de O Carballal como suelo de núcleo rural.