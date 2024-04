El alcalde critica que en la obra de Santa Cristina solo hay “una pala pequeña y dos obreros”

El Ayuntamiento de Oleiros va a reclamar a la Diputación coruñesa que se realicen cambios en cómo se llevan a cabo las obras de reforma integral en la avenida de Santa Cristina. El alcalde, Ángel García Seoane, visitó ayer las obras y afirmó que solo había “una pala pequeña y dos obreros” y además ocupan espacio de aparcamiento en zonas donde no trabajan aún. “Esto me da mala espina. Llamaré a la Diputación para que haya más personal en la obra, porque cuesta 1,3 millones de euros, y que no ocupen espacios donde no trabajen”, destacó García Seoane.