Oleiros prevé contratar de urgencia el arreglo del tramo de la escalera de As Galeras al paseo

El Concello de Oleiros prevé “contratar urgentemente” el arreglo del tramo con escalera de madera que conecta el parque de As Galeras con el paseo que discurre por la costa y enlaza con Santa Cruz y el parque As Trece Rosas. El tramo sufrió desprendimientos en su base tras “los vendabales que hubo en diciembre y enero”, explica el alcalde, Ángel García Seoane, que achaca la demora en reparar el trecho a los trámites que debe realizar con la Demarcación de Costas para poder obrar en el punto, explicó en la radio municipal.

Las obras proyectadas consistirán en ejecutar un muro para asegurar el talud de modo que se eviten nuevos desprendimientos y se mantenga la conexión con el paseo. El arreglo se ejecutaría “desde abajo” para “contener todas las tierras que se desploman en esa zona”, señala el alcalde. “Si no, quedaría Santa Cruz desconectada del paseo hacia As Galeras y As Trece Rosas”, apuntó García Seoane.

El alcalde asegura que está pendiente de que Costas conteste a su solicitud para poder obrar. Explica que el procedimiento para que el Ayuntamiento pueda ejecutar los trabajos de reparación y consolidación en la zona incluye la solicitud de una cesión a Costas, aseguró el alcalde, quien criticó tener que solicitar permiso para actuar “en suelo municipal”. García Seoane, además, incidió en la importancia de acometer estas obras y realizarlas con agilidad dado que “es un servicio que utilizan a diario cientos de personas que pasan por ese espacio tan bonito”.

La zona ya había sufrido un desprendimiento de tierra en enero de 2022, también por las lluvias, que obligó a cerrar el acceso. Los temporales que afectaron al tramo de la escalera de madera también han hecho mella en el paseo de Santa Cruz y el Ayuntamiento avanza una reparación completa. “No puede haber parches por todo el paseo”, sostiene el alcalde.

El puerto de la localidad oleirense acusa también los efectos del mal tiempo. El Ayuntamiento solicitó este mes a la Xunta la cesión urgente “debido al deterioro paulatino y constante causado por los múltiples temporales”. “Es urgente y necesario que la Xunta ceda a Oleiros la concesión del puerto otorgada por Costas del Estado”, afirmó el alcalde en un comunicado. El regidor argumenta que el puerto ya no tiene actividad pesquera.

Los daños en el puerto llegaron a provocar la caída de piedras de la base del muro a la playa, por lo que la Policía Local valló el recinto en diciembre. El Concello pidió la reparación a Costas en varias ocasiones.