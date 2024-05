Os rostros que agocha a madeira, a exposición de Moxom en Cambre

“Gústame darlle unha segunda vida á madeira. Paréceme cálida”, explica o artista Moxom (Xosé Manuel Rodríguez), que este mes amosa as obras da súa exposición De mil madeiras na casa da cultura Vila Concepción de Cambre. Con madeiras atopadas “ nos camiños ou nos encoro” que “van pasar a mellor vida”, Moxom crea as súas pezas, a maior parte, figuras ou rostros femininos, que elabora coa colaboración da súa muller, Maite, que se encarga de pintar.

Moxom explica a elección do material no que realiza as súas obras desde a naturalidade de traballar co que sempre tivo no seu entorno. “Son de campo, de pobo; sempre tiven contacto coa madeira, teño acceso á madeira e gústame recuperala”, apunta o artista, quen promove a reutilización de materiais.

Obra de Moxon. / LOC

As creacións de Moxom parten das formas que as madeiras xa teñen. “Integro a forma da madeira coa que quero facer. O don ou a facilidade que teño é saber como colocar unha cara e darlle o sentido a toda a peza. Se as quixera facer a partir dun bloque, nunca quedarían naturais”, explica Moxom. “Xorden pezas alucinantes, eu mesmo me sorprendo do que hai dentro do cacho de madeira”, conta o artista. “É algo case vicioso porque desde o primeiro momento que visualizo, xa vexo o que hai dentro, entón é traballar para liberalo. Tes ganas de acabar para velo diante das narices”, explica.

O feminino protagoniza o traballo de Moxom. “A miña obra é case toda feminina”, asegura. O movemento é a clave que lle leva a optar por tallar corpos e rostros de mulleres. “Cabelos ao aire ou roupas” que quere plasmar pídenlle danzar xunto a formas de muller.

A exposición consta de máis de 20 pezas colgantes e dúas de pé. As obras que se amosan en Vila Concepción, que foron realizadas ao longo de 2023, recollen o xiro de Moxom aos traballos colgantes, máis viables de expoñer, fronte ás pezas de peana, con base, que predominaron nas súas creacións ate agora. Moxom, que tivo que “gañar a vida” adicado a outras labores, sentiu desde novo inquedanzas artísticas e a “ilusión de facer talla de madeira cando se xubilara”. Pero comezou xa aos 36, ao deixar o tabaco: “Quedáronme as mans libres e xurdiu”.

