Veinte años con las manos en la masa en Carral

“Hace mucho que queríamos hacer un documental aquí. No entendíamos cómo no había nada sobre el pan. Hay gente que ya va a dejar de trabajar y sus hijos no van a seguir; para que no se pierda su legado”, comenta Marcos Martínez en el puesto de la XX Festa do Pan de Carral, en el campo da feira, en el que, junto a María Gutiérrez, ofrece a los asistentes ponerse unas gafas 3D que les transportan de inmediato al interior de una panadería carralesa a pleno rendimiento, de madrugada. La iniciativa surgió para enriquecer el documental que realizan, con la colaboración del Concello de Carral y que produce el premio Goya y director de Amiga Space, Xosé Zapata. Niños iniciándose en el oficio desde edades muy tempranas, los ya clásicos bocadillos cardiosaludables y música en vivo arroparon este sábado en el centro de la capital municipal a los panaderos, que despacharon el producto estrella del municipio amparados por una figura de su patrón, San Honorato.

Martínez y Gutiérrez, con las gafas 3D, este sábado, en su puesto de la Festa do Pan de Carral. / Carlos Pardellas

Martínez y Gutiérrez grabaron con cámaras específicas dos hornos, Panadería Mercedes y Panadería Ínsua, para ofrecer la “experiencia inmersiva” que permite colarse en el corazón de la elaboración del pan con solo ponerse unas gafas. “Para que no sea un documental al uso, estamos generando experiencias que a los panaderos les sirvan para presentar en una feria o moverse a nivel internacional y que el Concello, si quiere, pueda llevar a colegios”, señala Martínez sobre la propuesta. “Panadería Ínsua tiene el último horno de leña que queda. Y Ana sabe de memoria para quién es cada bollo y como le gusta”, relata Martínez. Sobre Panadería Mercedes, asegura que Miguel, el hijo de la propietaria y responsable de introducir nuevas líneas en el negocio, “es el futuro” y “sus niños ya juegan a hacer la masa”.

La cita celebró sus veinte años con, de nuevo, buena acogida. Al mediodía resultaba ya complicado aparcar en la capital municipal. Y eso que la mayor afluencia se esperaba para la tarde, cuando mucha gente viene de comer la trucha en Sigüeiro y para a merendar en Carral el bocadillo con jamón, tomate y aceite de oliva, explicó el segundo teniente de alcalde y concejal de Cultura, Francisco Bello, que visitó el campo da feira junto a otros miembros del Gobierno local, capitaneados por el alcalde, Javier Gestal. El presidente de su partido y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, se acercó a la fiesta, donde conversó con su homólogo de Sada, Benito Portela. El responsable local del BNG y miembros del partido acudieron también a la celebración y reclaman a la Xunta mayor apoyo en la promoción del pan de Carral.

Los talleres que introducen a los más pequeños en el mundo de la panadería firmaron un nuevo éxito. Desde niños de guardería hasta preadolescentes convivieron en las mesas habilitadas para que preparen sus primeros bollos, que se entregan a cada recién horneados.

La fiesta continúa el domingo a partir de las 11.00 con la venta de pan, talleres y el puesto de gafas 3D. Habrá misa en honor a San Honorato (12.30), conciertos de Lume (14.00 y 20.00), Louband (16.30 y 18.30)y Gaeloc Medieval (13.30 y 18.00) y exhibición de cetrería (17.30).