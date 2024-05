A Concellería de Cultura de Sada, en colaboración coa Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo, a Real Academia Galega e o instituto Isaac Díaz Pardo, organizou varias actividades para a celebración do Día das Letras Galegas 2024, ano adicado a Luisa Villalta. A programación comeza hoxe xoves, ás 19.00 na Casa da Cultura, co espectáculo As verbas de Luísa, unha obra de narración oral para público infantil e familiar a cargo de Manuela Varela con entrada libre ata completar aforo

A continuación, ás 20.00 na Capela de San Roque, Montse Pena Presas e Mercedes Queixas presentarán “Un ruido provocado(r). Voces arredor de Luisa Villalta, con musicalización de Karina e Ximena. De seguido, Prudencia Viveiro presentará a reedición de “Don Hamlet de Cunqueiro: unha ecuación de Luisa Villalta, en colaboración coa A.C.Irmáns Suárez Picallo. O venres 17 ás 12.30 na Capela de San Roque actuará a Asociación Cultural A Meda do Castro de música tradicional. Ás 19.00 ofrecerase o espectáculo de narración oral, música e poseía baseado na figura de Luísa Villalta Indóciles, con Vero Rilo, Nuria Vil e Mónica de Nut. O sábado haberá contacontos e animación musical para público infantil ás 11.30 na Casa da Cultura, co agasallo do libro Pequena biografía de Luísa Villalta.Ás 20.00 comezará o Concerto especial polo Día das Letras Galegas. O domingo ás 19.00 na será a Xuntanza de violín tradicional galego.