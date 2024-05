Hosteleros y comerciantes denuncian una oleada de robos en Sada y exigen seguridad

Hosteleros y comerciantes de Sada denuncian una oleada de robos en los últimos días y lamentan la falta de seguridad en el ayuntamiento. Los desperfectos en puertas y ventanas de los establecimientos son los principales daños que han sufrido los negocios, además del robo del efectivo que tenían en las cajas registradoras, adonde el ladrón fue directo, relatan tres propietarios afectados. Siempre el mismo modus operandi, aseguran, y siempre la misma persona, sospechan. El alcalde, Benito Portela, insiste en lamentar las limitaciones a la contratación que marca la ley estatal y la lentitud de los procesos para incorporar personal a la Policía Local, por el pago de cuyas horas extras investiga un juzgado al regidor, recuerda, y a la exconcejala de Seguridade Cidadá María Pardo con el Gobierno que lideró María Nogareda, cuyo partido, Unidos por Sada, presentó la denuncia.

“Estoy pensando en bajar la verja, traspasar e irme a otro concello que no sea Sada, porque aquí el Concello no apuesta ni por la hostelería ni por la seguridad”, asegura el dueño de Casa Pachá, David Lodeiro, que acumula tres partes al seguro en siete meses. El último, por el robo sufrido en la noche del lunes al martes. Los otros dos, por otro robo en Casa Pachá el pasado octubre y porque “le plantaron fuego al toldo” de su otro negocio, el Yoda. “Aquí hay ajustes de cuentas, apuñalamientos... Parece ya el Bronx en vez de parecer Sada. Psicológicamente, llegar todos los días a casa y decir: ‘¿Cómo estarán los locales mañana?’. No estoy dispuesto ya más”, asevera el hostelero. Lamenta la inseguridad más allá de los negocios: “Yo tengo una hija de 16 años y no estoy tranquilo de que me ande por ahí porque no hay quien controle”. Y reclama soluciones.

“Yo pago mis impuestos y exijo seguridad. Como ciudadano, tengo unas obligaciones y también unos derechos. E, igual que yo, el resto de compañeros; no soy el único que sufre acoso y derribo”, afirma sobre un problema que ha tocado también a la fábrica de Sargadelos.

El siguiente negocio en la lista de afectados fue la tienda de animales Pedigree. Le robaron el efectivo de la caja tras reventar el cristal la noche del martes al miércoles, cuenta el propietario, Francisco Manuel Pérez. “Estamos vendidos totalmente”, lamenta y achaca la falta de gestión de la seguridad al Gobierno local.

“Para reponer la ventana y la arreglar puerta me han dado un presupuesto de casi 1.00 euros, más los 400 y pico que se llevó de la caja. Más el susto y no dormir. Porque, aunque tomo un tratamiento para el insomnio, echo cabezadas de 10 minutos y me despierto y miro el teléfono que tengo conectado a la cámara y que coloco con el soporte en la mesilla”, relata la propietaria del restaurante Licar, Puri Costas. “Ya puse más cámaras”, asegura y afirma que, tras algún robo anterior al de su establecimiento, el primer fin de semana de este mes, dejó la caja registradora abierta para evitar, al menos, el destrozo del ordenador. No la cogía de nuevas: en 2015 sufrió dos robos en diez días, que achaca a la misma persona.

Portela garantiza que buscan el modo de disponer de efectivos “al máximo” que pueden. Lamenta que son muchos los concellos que sufren las trabas a la reposición y contratación de policías locales. “Es un caso muy extendido, tenemos un problema real. Habría que repensar las fórmulas. Podría haber una bolsa de agentes de la Axencia Galega de Seguridade o la Xunta”, señala. El PP exige al Gobierno local que “reaccione”. Asegura que la situación es “insostenible” para los hosteleros y sugiere de nuevo “rotar turnos, pagar horas o convocar plazas”.

