“Nos enteramos de la permuta del campo de fútbol por la prensa”, denuncia el presidente del Oseiro Sociedad Deportiva, Juan Manuel Ibáñez, sobre la operación que tramita el Ayuntamiento de Arteixo con la empresa Jevaso para facilitarle la ampliación de sus instalaciones en la avenida da Praia. La entidad deportiva organizaeste sábado, a las 17.00 horas, un encuentro en el centro social de la parroquia con las asociaciones de vecinos, a la que también han invitado a los partidos políticos, para abordar la posible demolición del campo de fútbol, ante la que se muestran contrarios. El club exige contar con unas infraestructuras acordes para el núcleo y afea al Concello no haber llevado adelante una propuesta de reforma de las instalaciones que los mismos vecinos plantearon. El Gobierno local afirma estar abierto a atender al club y los vecinos en el Consistorio.

El club de fútbol de Oseiro reclama un nuevo campo si el Concello entrega el actual a Jevaso / Daniel Abelenda Lado

“En Oseiro siempre hubo categorías inferiores y veteranos, pero le dejaron el campo al equipo de rugby antes que a nosotros”, comenta Ibáñez. Asegura que entre su entidad y las asociaciones vecinales han consultado a juristas y a la Diputación sobre la viabilidad de la permuta que tramita el Concello. A la espera de debatir el tema con todos los vecinos que acudan, Ibáñez estima imprescindible contar con otro campo de fútbol si se derriba el actual.

El presidente del club critica no haber tenido comunicación directa del Ejecutivo local sobre las operaciones que prevé llevar a cabo con el actual campo de fútbol, que implican su demolición. Asegura que el Ayuntamiento recibió con buenos ojos en el pasado algunos proyectos elaborados en el seno de la parroquia para reformar la zona deportiva. Una de sus últimas ideas pasaba por unas instalaciones polideportivas completas: un campo de fútbol con pistas de atletismo y gradas. En las zonas anexas, preveían pistas de pádel, una piscina y un edificio de vestuarios. También proponían crear un skatepark, un parque infantil y otro biosaludable junto a Sol y Mar.

Fuentes del Gobierno municipal consultadas por este diario se remiten a la posición que mantuvieron en el pasado pleno de abril, cuando reconocieron estar a favor de la permuta con Jevaso. El alcalde, Carlos Calvelo, aseguró que Oseiro precisa instalaciones deportivas, pero que un campo de fútbol no es prioritario entre ellas porque no hay suficiente demanda de equipos en la zona que no se pueda cubrir con las infraestructuras como las de Meicende o Pastoriza. Aun así, están abiertos escuchar las peticiones de los vecinos en la Casa do Concello.

Suscríbete para seguir leyendo