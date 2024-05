Desbordáronse as previsións de asistentes

Na comisión de festas de Perillo sentimos un gran desencanto tras o acontecido o pasado sábado 11 de maio na Festa de San Cidre. Traballamos todo o ano de forma altruísta para intentar levar a cabo as mellores festas para o noso pobo e nelas non existe espazo para a violencia, sexa do tipo que sexa, e nos doe profundamente que persoas acudan ás festas con esta idea.

O primeiro, deixar constancia que a comisión de festas coordinouse con diversos departamentos do Concello de Oleiros (Servizos Sociais, Servizos Municipais, Policía Local…) coa intención de xestionar da mellor maneira posible o evento, pero non pensamos que a cantidade de asistentes puidese chegar a ser tan elevada, xa que non contabamos con orquestra. Ante esta situación, nin nós coma comisión nin o Concello puidemos prever o imprevisible.

Aproveitamos, tamén, para agradecer ao Concello de Oleiros a súa implicación poñendo á nosa disposición todo aquelo que se lle solicitou. En especial agradecer ás técnicas do Punto Violeta e aos axentes da Policía Local e Garda Civil, pola súa implicación e colaboración o pasado sábado.

Por último, deixar claro, tras as acusacións do Partido Popular de Oleiros, que a barra da festa foi xestionada integramente pola comisión defestas e nela non se vendeu alcohol a menores, xa que por norma solicitábase o DNI precisamente para evitar esa situación. Nós non podemos evitar que a xente practique o “botellón” ou que persoas maiores de idade merquen alcohol a menores, aí entra, tamén, a responsabilidade individual de cada persoa.

Somos una asociación se ánimo de lucro, aquí non hai partido políticos, pero por política non todo vale. Consideramos que non se pode botar abaixo o traballo dunha comisión de festas que, como xa citamos anteriormente, traballa e se esforza de forma altruísta e para o pobo.

Con todo isto, quédanos agradecer a toda a veciñanza de Perillo polo seu apoio e comprensión nos días da festa e desexar que esta situación se reconduza e nun futuro poidamos gozar as festas sen violencia.

Suscríbete para seguir leyendo