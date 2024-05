A pediatra Cecilia Vecillas: “Unha vez estiven a punto de caer ao río con pirañas e caimáns”

“Non entendo por que me dan a min esta medalla. Comparada con moitos dos profesionais que estaban no listado, para nada o merezo, pero se se empeñan, estou agradecida, claro. Non o esperaba, xa levo oito anos xubilada. Eu só intentei facelo ben”, explica Cecilia Vecillas coa súa característica humildade e resistencia a saír nos medios e recibir homenaxes. Pero a esta admirada, querida e lembrada pediatra que traballou case 35 anos en Perillo ata que se xubilou en 2015, non é doado esquecela, e os seus propios compañeiros, a xunta directiva do Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña, decidiron por unanimidade darlle a Medalla de Ouro e Brillantes “pola defensa da prevención da enfermidade e a promoción da saúde, polo seu altruísmo asistencial, polo seu espírito solidario e por ser una extraordinaria pediatra”.

Cecilia Vecillas foi a pediatra de moitos centos de nenos e nenas en Oleiros, no centro de saúde de Perillo, polo que élle case imposible saír á rúa e non estar sempre saudando. Ademais do traballo que facía neste centro, aproveitaba as súas vacacións para ir como voluntaria coa ONG Solidariedade Galega a distintos países menos desenvolvidos, en campañas internacionais en Perú, Honduras, Nicaragua e México, afectados pola desnutrición infantil.

“Eu de pequena non quería ser médico, decidino no bacharelato superior. Molestábanme moito as inxustizas sociais, pero quería facer bioloxía, ciencias naturais... Ao final estudei Medicina. Quería ir a países en vías de desenrolo, pero había que facer uns cursos, pedir unha excedencia, para facer Medicina Tropical. E non o fixen. Anos despois unha amiga e compañeira pediatra faloume de Solidariedade Galega e fomos as dúas. O primeiro destino foi a selva Amazónica. Fun sete veces con esta ONG a distintos países, a rexións moi desfavorecidas”, conta esta médica.

A pediatra, que segue a vivir en Perillo, sinala que naquelas viaxes nunca pasou medo aínda que viviu algunhas situacións perigosas. “A segunda vez que fomos á selva amazónica, iamos nunha canoa, con outra pediatra, unha enfermeira, unha indíxena cun neno de tres meses e o que levaba a canoa, e veu unha tormenta tropical e estivemos a punto de caer á auga dúas veces. Eu non sei nadar, pero ademais había pirañas e caimáns”, relata, mentres confirma que si, podería escribir un libro con moitas das súas aventuras.

Incluso despois de xubilada, esta doutora fixo unha última viaxe de cooperante a Chiapas, a un hospital. “Foi cunha ONG holandesa. Levábano unhas monxas moi comprometidas, que atendían moi ben. Pero tan ben que lles queimaron o hospital”, conta.

Cecilia Vecillas estivo colaborando con Cáritas en atención sociosanitaria ata que veu a pandemia. Puido comprobar con abraio como tanta xente desconfiaba das vacinas. “Eu na miña vida profesional debín atopar dúas ou tres persoas antivacinas, nada máis. É incrible que se rexeiten, con tantas vidas como salvan”, afirma. Esta pediatra defende a formación teórica pero tamén a “formación humanista e en bioética”, e o feito de exercer “na comunidade”.

O Concello de Oleiros en 2016 quixo facerlle un homenaxe a Vecillas pero ela rexeitou as propostas de darlle o seu nome a rúas, prazas ou ata o centro de saúde de Perillo. Si aceptou outra idea: un libro cheo de cartas, debuxos e mensaxes de nenos e maiores aos que atendeu ao longo dos seus anos e que recibiu nun auditorio de A Fábrica ateigado.

O colexio de médicos entregaralle a medalla o 15 de xuño no XVI Encontro Médico que se celebrará no Paraninfo do Rectorado da Universidade da Coruña.

