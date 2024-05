Arteixo apremia al Consorcio a firmar el nuevo convenio del parque de bomberos

El Concello de Arteixo ultima la adjudicación del contrato para redactar el proyecto de obra del nuevo parque comarcal de bomberos, que pretende ubicar en una parcela de propiedad municipal en el polígono de Morás. La mesa de contratación propuso hace ya un mes otorgar el contrato a la empresa Novoa Arquitectos S.L.P., que presentó una oferta de 73.266 euros (IVA incluido) para asumir la redacción del proyecto. Este nuevo parque está llamado a sustituir al actual, ubicado en una parcela que el Concello subastó a Inditex y que tiene que desafectar a partir del 1 de enero de 2025. En paralelo, el Gobierno arteixán urge al Consorcio Provincial de Bomberos la firma del convenio sobre la nueva instalación. El acuerdo cuenta con el visto bueno de este último organismo, pero todavía no lo ha rubricado y no fija plazos concretos para hacerlo.

El Ayuntamiento de Arteixo sacó a licitación a comienzos de marzo el contrato para elaborar el proyecto, la dirección de obra y la ejecución material del nuevo parque de bomberos. El Ejecutivo municipal pretendía agilizar este trámite para que la empresa responsable pudiese redactar cuanto antes el documento, aunque establecía un plazo máximo de ejecución de dos años. Así, el Concello aspiraba a contar en poco tiempo con el proyecto para, a continuación, licitar las obras de la nueva infraestructura.

El tiempo es un factor de presión en este trámite, ya que la parcela sobre la que se encuentra el actual parque comarcal pasará a manos de Inditex el 1 de enero de 2025. La multinacional adquirió el año pasado la parcela, que era municipal, en una subasta por 5 millones de euros. En las condiciones de la transferencia se especificó que la finca debería quedar desafectada para esa fecha, cuando la multinacional tendrá permiso para ocuparla.

En marzo el Ayuntamiento de Arteixo preveía que podría cumplir los plazos y disponer del nuevo parque a tiempo para que la desafección de la parcela donde se sitúa el actual no afectase en ningún momento al servicio de protección contra incendios y salvamento. Ahora, sin embargo, se reservan su derecho a “tomar las medidas oportunas” si estos plazos no se cumplen. Para evitarlo, fuentes municipales insisten en la necesidad de que se lleve a cargo cuanto antes la firma del nuevo convenio entre el Concello y el Consorcio Provincial de Bomberos.

Desde el Ejecutivo arteixán aseguran que el documento se encuentra desde hace semanas en las manos del presidente del Consorcio, Valentín González Formoso, y apremian a que se tramite de una vez. Defienden, además, que se comunicó en tiempo y forma a este organismo el plazo y la forma de desalojo de la actual parcela.

Desde la institución provincial afirman estar de acuerdo con el pacto propuesto por el Ayuntamiento arteixán, aunque todavía no se ha sellado de forma oficial con una firma. Fuentes del Consorcio apuntan a este diario que prevén rubricarlo “próximamente”. Aunque no confirman una fecha concreta, estiman que no se debería demorar en exceso.

