Arteixo prevé disponer en julio del proyecto del nuevo parque de bomberos de Morás

El Concello de Arteixo prevé contar con el proyecto del nuevo parque comarcal de bomberos de Morás a mediados de julio. El Gobierno local oficializó esta semana la adjudicación del contrato para redactar el documento a la empresa Novoa Castro Arquitectos por 76.366 euros (IVA incluido). Tras un mes desde que la mesa de contratación propuso encomendárselo a este estudio, el trámite no ha salido adelante hasta que los técnicos del Consorcio Provincial han dado luz verde al anteproyecto. Ante la previsión de que la obra no esté terminada antes de acabar el año, el Ejecutivo urge al Consorcio a firmar el convenio pendiente desde hace meses para, luego, pactar con Inditex los plazos de ocupación.

El Ejecutivo arteixán aspira a tener en su poder el proyecto de obra en apenas un mes y medio, poco menos que el periodo en el que el proceso de adjudicación ha quedado suspendido, desde que la mesa de contratación propuso encargar el servicio a Novoa Castro Arquitectos hasta que se ha formalizado, esta semana, dicho encargo. La adjudicataria puede servirse del anteproyecto elaborado por el Concello y evaluado por el Consorcio para agilizar el trabajo. A pesar de que el pliego establece un plazo de dos años para completar la documentación, el Gobierno local apura los trámites condicionado por la fecha de desafección del actual parque en Sabón.

Cuando Inditex compró la parcela municipal por cinco millones de euros en una subasta el año pasado, se estableció que la multinacional no podría ocupar la parcela hasta enero de 2025. Con los plazos que prevé el Ayuntamiento para recibir el proyecto y licitar y acometer la construcción de las nuevas dotaciones, no dará tiempo a trasladar a los bomberos a Morás antes de finalizar este año.

El Ejecutivo arteixán afirma que “en el momento en el que el presidente del Consorcio, Valentín González Formoso, firme el convenio” pendiente de rúbrica desde hace meses, el Concello “hablará con Inditex para fijar los plazos de ocupación”. “Mientras no se firme, no se pueden establecer plazos exactos”, reiteran. El alcalde, Carlos Calvelo, afeó este viernes en el pleno de la Diputación a Formoso que siga sin firmar el acuerdo en cuestión. A consulta de este diario, el Consorcio mantiene la previsión de sellar próximamente el convenio con el Ayuntamiento, aunque no precisa una fecha concreta.