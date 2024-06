La alcaldesa de Cambre se someterá a una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos

La alcaldesa de Cambre, María Pan, registrará este lunes una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos de 2024 con la intención de llevarla al Pleno cuanto antes. La regidora anunció su decisión en este sábado en una comparecencia de prensa en el salón de plenos del Concello acompañada por los concejales del Ejecutivo. Si la cuestión de confianza no sale adelante, los partidos de la oposición contarán con un plazo de 30 días para presentar una alternativa de Gobierno que asuma la alcaldía. Si esto no sucede, los presupuestos quedarán aprobados de forma automática.

La decisión de la alcaldesa de Unión x Cambre, que llegó al cargo hace dos meses tras la salida del anterior regidor, Óscar García Patiño llega dos días después de que el Pleno tumbase la propuesta de presupuestos para este año. "Echaron abajo unos presupuestos por importe de 21.080.437 euros en los que se incluía, entre otras cosas, crédito suficiente para reforzar contratación con interinos", expuso María Pan, que consideró este apartado como uno de los requerimientos que le exigían la interventora y la secretaria en sus informes. Estimó que en las cuentas también se recogían partidas suficientes para pagar facturas pendientes y créditos para cubrir las subvenciones a las asociaciones. "Unos créditos que no existen en el presupuesto prorrogado, que es el que seguirá en vigor si no se aprueba el de 2024", advirtió.

"Cambre no puede perder más tiempo ni demorar temas esenciales por intereses políticos", señaló Pan, que, con esta medida, aspira a "dar un poco de paz social" al Concello. La regidora lamentó que BNG, PSOE y PP se pusiesen de acuerdo para votar en contra en el pleno de esta semana.

Los socialistas criticaron este viernes la falta diálogo del Gobierno local. "No se dialogó con los concejales del PSOE de Cambre porque eran, cuando se elaboraron estos documentos, nuestros socios de gobierno y los hicimos conjuntamente", apuntó la alcaldesa, que reconoció que tuvo recortes, ella misma, sobre los presupuestos originales, pero indicó que el PSOE estaba al tanto de esas modificaciones.

Sobre el BNG, apuntó que en las reuniones mantenidas, en las que también estuvieron representantes de Alternativa dos Veciños, les trasladó el poco margen de maniobra en el documento económico debido a la altura del año y les emplazó a sentarse tras el verano para trabajar en los de 2025. "Entendieron que esto no era una negociación y votaron en contra", consideró Pan, que agradeció a Alternativa su apoyo.

Con relación al PP, María Pan, se mostró abierta a llamar al PP tras la solicitud pública del pleno, y a la concejala no adscrita. "Que no lleguemos a acuerdos o que no aceptemos imposiciones no es falta de diálogo", recalcó. Terminó la comparecencia asegurando que, si la cuestión no prospera y en la moción de censura surge una alternativa de Gobierno, se irá a la oposición.