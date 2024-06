Piden dos años de cárcel para una administradora de fincas por adueñarse de 10.000 euros en Culleredo

La Fiscalía pide dos años y tres meses de cárcel para una administradora de fincas por, presuntamente, apropiarse de forma indebida de casi 10.000 euros procedentes de los fondos de una comunidad de vecinos de Culleredo de la que era presidenta. El fiscal denuncia que la acusada se adueñó más de 1.300 de la cuenta bancaria de la comunidad en varias retiradas de efectivo en 2015. En esa misma época, hizo constar pagos por valor de 3.800 euros en la cuenta de la comunidad que no se correspondía con ningún cargo. La acusa, también, de efectuar traspasos de fondos comunitarios a su cuenta particular en el año 2017. En total, estas operaciones ascendieron a 4.800 euros. En total, se pudo adueñar de 9.206 euros. La mujer dejó de administrar la comunidad en enero de 2019, pero los propietarios no pudieron recuperar el dinero. Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal pide que asuma una indemnización que repare la cantidad adueñada.