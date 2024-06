Lubre siempre admirará a la “profe Ana”

“Para mí, enseñar no ha asido un trabajo, he tenido mucha suerte”, comenta la profesora de Lubre, Ana María Bravo. Este sábado, los alumnos que han pasado por sus aulas de Educación Infantil en el Colexio Rural Agrupado (CRA) de esta parroquia de Bergondo, decidieron organizarle una despedida sorpresa a la docente, que se jubila al final de este curso. En el jardín del centro, la antigua escuela unitaria de la zona, se reunieron amigos y vecinos de varias generaciones. Algunos, padre e hijo, han aprendido a leer de la mano de la profe Ana, a la que le prepararon un emotivo encuentro.

La docente, con sus últimos escolares y dos de los primeros. / LOC

“No sabía ni sospechaba nada. Fui con mis hijas porque me dijeron que tenían que hacer cosas y, yo, quería aprovechar para preparar el trabajo del lunes”, relata Ana María Bravo. Al llegar, le sorprendió ver la puerta del centro abierta, aunque no había nadie a la vista. Solo pasaron unos segundos hasta que las decenas de alumnos, antiguos y actuales, salieron de detrás del edificio para saludarla.

Todos coincidieron al recordar con añoranza las clases en Lubre. “Fue una etapa muy divertida, como había muy pocos niños, los del pueblo, nos conocíamos todos”, recuerda Tania Boo, una de las alumnas presentes en la fiesta. Ella recuerda a Bravo como “muy buena profe”. “Era exigente, pero a todos nos marcó de una forma muy favorable”, añade. Los corroboran las mellizas Claudia y Celia Geremías, a las que les dio clase hace nueve años. “Era muy alegre, hacíamos murales y decorábamos la escuela. Teníamos muchas actividades que no eran solo de mirar el libro”, rememoran.

Más memoria tienen que hacer Daniel Abelleira y Rafael Cachaza. “Empezó con nosotros, han pasado ya 35 años”, estiman. A la fiesta, acudieron con sus hijos, a los que también les da clase la misma profesora que les enseñó a ellos. “Está muy bien esta fiesta y se nota que lleva mucho tiempo aquí”, apunta Abelleira. Ante la pena de que la profe Ana tenga que jubilarse, maquinan ideas: “Estamos pensando en regalarle una leira por aquí”, propone Cachaza.

Una vida en las aulas

En la fiesta había algunos exalumnos a los que apenas había visto desde que salieron de su clase de Infantil, pero Ana no tardó en identificarlos a todos. “Les miras a los ojos y no cambian. En el 99% de los casos, los reconoces”, asegura la profesora, consciente del momento vital tan importante que compartió, y comparte, con sus niños. “Pasas con ellos tres años en los que se van modelando, depositan mucho en ti”, apunta.

Aunque los presentes resaltan su vocación de enseñar, ella reconoce que no tenía clara su decisión de ser profesora. “Llegué a COU y no sabía qué elegir. Yo soy de León y, por circunstancias, estudié Ciencias de la Educación. No pensé que me gustara tanto. Fui a enseñar a Hondarrabia, en el País Vasco, y poco a poco me di cuenta de que cada vez me gustaba más”, explica Bravo.

No deja pasar la oportunidad de reivindicar el papel de los colegios rurales agrupados, como el de Lubre. “La ubicación, el aula y el número de niños permiten una enseñanza atípica, más directa, en la que conoces a los niños más que ellos mismos”, asegura. Se siente satisfecha con las bondades de las clases mixtas de Infantil, con niños de entre tres y cinco años. “Enriquece desde todos los puntos de vista, cada crío coge lo que mejor le va en función de sus características, no de su edad”, destaca.

Aunque la fiesta fue este sábado, todavía le queda “un duro final de curso” por delante. Luego, tendrá que recoger las aulas en julio, antes de que se acabe oficialmente su prórroga para ejercer, el 31 de agosto, con el final definitivo del año escolar. “Me voy a tomar mis vacaciones de toda la vida. El 1 de septiembre, que hay que volver a fichar, ya veré qué hago”, sentencia la profesora.

