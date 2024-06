García Seoane se queja de la falta de fibra óptica en varias calles de Oleiros

Varios vecinos de Oleiros se han quejado de forma reiterada de que no cuentan con fibra óptica en su conexión de internet. El alcalde, Ángel García Seoane, criticó ayer en una intervención en la radio que la empresa encargada de suministrar este servicio, Telefónica, no ha atendido a las demandas del Ejecutivo de prestar el servicio a los vecinos del municipio.

“Hay calles en Oleiros, como la rúa da Veiga, do Marro o la plaza de Galicia, aquí, frente a la Casa do Concello, que no tienen internet”, denunció Seoane en su intervención de ayer en Cope, sobre casos específicos de algunos residentes que sí tienen el servicio contratado pero no pueden disfrutarlo. El regidor oleirense aseguró que esta es una situación sobrevenida a los vecinos desde hace tiempo. “Llevamos ya tres años desde que se acabaron los contratos y los vecinos se quedaron sin internet”, relata Seoane. El regidor insta a la empresa a agilizar los trabajos necesarios para garantizar el servicio a los vecinos afectados. Según Ángel García Seoane, la compañía de telefonía se escuda en que es necesario taladrar el pavimento para instalar la fibra óptica con la que mejorará la prestación.

No es el primer episodio en el que el alcalde oleirense tiene desencuentros con la empresa. En los últimos años, el regidor pugnó con Telefónica por los retrasos en la retirada de postes de telefonía. Estas demoras forzaron a paralizar varias renovaciones de aceras y de pavimento que el Ayuntamiento preveía llevar a cabo en diferentes calles y zonas del término municipal.