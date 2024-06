Oleiros saca a contratación la limpieza de edificios públicos por dos millones de euros

El Concello oleirense saca a contratación el servicio de limpieza para diversos centros públicos de titularidad municipal. El contrato, que se licita por 2,085 millones de euros en total y por un plazo de dos años con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una, se divide en lotes para repartir los trabajos en instalaciones como colegios, escuelas infantiles o edificios administrativos.

El Lote 1 sale a concurso por 1,336 millones de euros (IVA incluido) y engloba las labores de limpieza en el colegio de A Rabadeira, el Isidro Parga Pondal, el Luís Seoane, el Valle Inclán y el Juana de Vega. El Lote 2 se licita por 479.295 euros y abarca A Fábrica, instalaciones de servicios municipales, Servizos Sociais, Protección Civil, el Auditorio de Mera, el Faro de Mera, el Centro de Artes Escénicas, la Biblioteca A Pia De Maianca, la Biblioteca Oleiros, la Biblioteca Rialta, la Biblioteca Rialeda, el Auditorio De Mera, el Faro De Mera, el Centro de Artes Escénicas, As Torres de Sta. Cruz, Alfar, Casa da Gardesa, Casa da República, el Centro De Lecer de Santa Cruz, el Centro de Lecer As Pedras, el gimnasio de Santa Cruz, la Escola de Vilanova, el local San Cosme y O Castaño y las Casas do Pobo de Nós, Perillo, Dexo, Lorbé, Mera y Santa Cruz.

El Lote 3 sale a contratación por 216.225,24 euros. Incluye las escuelas infantiles de A Pardela, As Galeras, A Canteira y A Braña. El Lote 4, licitado por 53.328 euros, prevé la limpieza en los centros municipales de formación Isaac Díaz Pardo y A Carballeira.

El Concello prevé el inicio del contrato para el próximo mes de septiembre. “La limpieza de las instalaciones administrativas y de enseñanza es un servicio básico para el correcto funcionamiento de la Administración”, sostiene el Ayuntamiento. “El Concello de Oleiros, en la tarea de seguir garantizando un correcto funcionamiento de los servicios municipales, licita este servicio en lotes dadas las características de los edificios y actividades a desarrollar en los mismos”, explica el Concello.

El contrato admite la posibilidad de subcontratación de algunas tareas incluidas en el contrato, que deberán tener “un carácter claramente auxiliar del objeto del mismo”, concreta el pliego de condiciones técnicas. Ejemplifica que podrían subcontratarse limpiezas y pulimentos con máquina o limpiezas de cristales.