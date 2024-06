Vecinos de A Infesta cortarán su carretera si la Xunta desatiende su petición de reunión

“Si no nos contestan en estos días, en julio tomaremos medidas y haremos movilizaciones”, adelanta el portavoz de la plataforma de vecinos de A Infesta, Antón Tenreiro, ante la falta de comunicación por parte de la Xunta de Galicia en relación con sus demandas sobre la inseguridad de la carretera AC-542. Los residentes en esta zona de la parroquia de Requián aseguran que solicitaron hace semanas con la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén Docampo, pero se quejan de que aún no han recibido ninguna comunicación sobre este asunto por parte del Ejecutivo autonómico. Si se mantiene esta situación, amenazan cortar el tráfico en el vial como medida de protesta. A consulta de este diario, la Consellería de Infraestructuras no ha respondido sobre este asunto.

La plataforma vecinal ya hizo público su malestar por el estado de la carretera en el pleno ordinario que la Corporación municipal celebró en el mes de abril. “Desde la comparecencia en el pleno para llamar la atención sobre el problema de seguridad, enviamos una serie de cartas a la delegada provincial”, explica Tenreiro. Asegura que la comunicación no ha sido fluida con este organismo, que no les ha facilitado ninguna información al respecto de cuando se podrá celebrar ese encuentro.

Ante esta situación, los vecinos valoran llevar a cabo nuevas movilizaciones, como ya hicieron hace un mes y medio al acudir con chalecos reflectantes al pleno. “La plataforma convocará a los vecinos para hacer cortes de tráfico y otras acciones que comprometan al Gobierno gallego a convertir la AC-542 en Infesta en un vial que garantice la seguridad”, señalan en un comunicado. Aunque la fecha dependerá de los plazos y de la comunicación con la Xunta, estiman iniciar las movilizaciones el mes que viene si no hay respuesta.

Los residentes de A Infesta llevan meses de denuncias sobre el riesgo que supone para los vecinos y peatones circular por los márgenes de este vial. “No es un tema para que actúen de inmediato, pero sí para tener una noticia de lo que se prevé hacer o de si van a hacer algo”, indican desde la agrupación vecinal. Exigen, entre sus reivindicaciones, completar las aceras en ambos márgenes de la carretera desde la rotonda de As Cascas, arreglar el firme en la entrada norte a la estación de tren y solucionar los problemas que presenta el acceso a O Farragoto. Además, reclaman la instalación de pasos de peatones en el acceso a O Tarreo, al Camino Real y a Casas Novas y una manera segura de cruzar en la rotonda de entrada a la autovía. También piden limitar la velocidad, por tratarse del segundo núcleo con mayor población de todo el municipio.

Suscríbete para seguir leyendo