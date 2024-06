La escuela de Xiradela celebra hoy el final del curso en el anfiteatro del paseo fluvial

La Escola de Baile e Música Tradicional de la Asociación Xuvenil Xiradela celebra esta tarde (18.30 horas) su particular fiesta de cierre del curso académico con una actuación grupal en el anfiteatro del paseo fluvial de Arteixo, junto al centro cívico Manuel Murguía. El acto es gratuito y está abierto a todo el público que desee acudir.

La agrupación arteixana expondrá al aire libre los grupos de baile Arroutada, Foliadeiras, Xiradeliños, Xiradeliñas y Xestiñas. También estarán los grupos de pandereta Algarada, Estalotes, Retelladas, A Pedreira, Chiculate, Troulada, Lume, Riscadeira, Arrieiras, Cinquilimpé y A Reghocheo.

La escuela de gaitas y percusión interpretará piezas como el Pasodobre dos Mariñás, el maneo de Areixo, la Muiñeira de Armentón, la Xota de Viladecruces, la Rumba do Pepe, la Carballesa do Incio, el Pasodobre dos Padernes, la Muiñeira do Século XII y la Trullada da Vendirma.

En total, Xiradela aglutina a más de un centenar de personas entre integrantes de los grupos veteranos y la cantera. En esta celebración colaboran el Concello de Arteixo y la Diputación de A Coruña.