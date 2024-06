Frente común en Teixeiro contra el vallado de la estación: “Esto divide el pueblo en dos”

El Concello de Curtis celebrará hoy un pleno extraordinario para manifestar el rechazo unánime de la Corporación al cierre y vallado de la estación de tren de Teixeiro sin habilitar antes un paso peatonal alternativo. Los dos partidos con representación en Curtis, PP y BNG, han dejado a un lado sus diferencias y formado un frente común contra una actuación que, denuncian, “divide el pueblo en dos”.

“Antes de proceder al cierre dividiendo un pueblo se debe habilitar un paso alternativo y gestionarlo en colaboración con el Concello y los vecinos”, defiende el alcalde, el popular Javier Caínzos, que lamenta que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) haya adoptado una medida de este calado sin informar antes al Ayuntamiento. El BNG, por su parte, avanza que su diputado Néstor Rego presentará una iniciativa en el Congreso para exigir explicaciones e instar al Adif a dar marcha atrás hasta habilitar un paso alternativo.

El vallado de la estación ha cogido por sorpresa a los vecinos de esta localidad, atravesada por la vía del tren. “Ahora tenemos Teixeiro A y Teixeiro B”, ironiza Ramón García Peteiro, empresario de automoción que advierte de los trastornos que se derivan de la supresión de un paso peatonal que comunica la zona en la que se localizan la mayor parte de los servicios, incluido el Concello, el ambulatorio o el colegio, con la parte antigua, donde se ubica la iglesia, el cementerio o el edificio de usos múltiples. “Ese centro concentra todas las actividades”, incide este vecino que critica que la alternativa “no es funcional”.

Imagen de la acera del paso inferior de Teixeiro difundida por el Concello para demostrar que incumple la normativa de accesibilidad. / L.O.

Lo mismo opinan otros residentes consultados por este diario que denuncian que el cierre del paso peatonal obliga a dar un importante rodeo y a utilizar un paso inferior inaccesible para personas con problemas de movilidad: “El túnel es un peligro. En invierno se inunda constantemente, tiene filtraciones, solo hay acera de un lado y no cumple la normativa, es muy estrecha”, critica Lorena Sánchez, que regenta la Peluquería S&S, a un paso de la estación. “Esto afecta directa o indirectamente a todo el mundo y obliga a coger el coche absolutamente para todo”, lamenta esta vecina, que apela a los problemas que acarreará esta medida a mucha gente mayor con problemas de movilidad o que carece de coche y que hasta ahora podía pasar sin problema de un lado a otro por un paso llano y accesible: “Lleva toda la vida abierto y ahora lo cierran sin dar una alternativa”.

INUNDACION EN EL VIADUCTO DE TEIXEIRO, EN EL CONCELLO DE CURTIS. / L.O.

“Yo vi hoy a una persona en silla de ruedas que iba al centro de salud y tuvo que dar marcha atrás”, relata Francisco Novo, que no oculta su indignación por el cierre de un paso sin “avisar ni dar alternativas”. Este empresario, que regenta un taller de metal cerca de la estación, y Carlos Martínez, vecino de la localidad, llaman también la atención sobre las carencias del paso inferior para ofrecer una alternativa. “Hay que dar un rodeo importante y no pueden cruzarse dos personas, las aceras son estrechas y no hay arcenes”, incide Carlos.

“A estas alturas parece mentira que pongan barreras en lugar de quitarlas”, resume Francisco, que espera que la Administración rectifique. Este diario inquirió ayer al Adif por los motivos de este cierre, aunque de momento no ha recibido respuesta.

El vallado de la estación y la supresión del paso peatonal han provocado reacciones airadas a través de las redes sociales y varios vecinos abogan por manifestarse. Otros recurren al humor: “Teixeiro oeste e Teixeiro do leste, esqueceron poñer un checkpoint”, ironiza un afectado. Otro, en una línea similar, comparte una foto de unos inmigrantes en muro fronterizo y una pregunta: “Imos ata a cerve?”.

