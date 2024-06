Premio a unha empresa de Cerceda polo uso do galego

Alumnado do CPI O Cruce de Cerceda premiou á empresa IPR Xestión o diploma acreditativo do primeiro Premio ao Uso do Galego nas Empresas 2024. Nesta primeira edición recoñeceron a esta asesoría da que é responsable Rocío da Igrexa (que foi concelleira do BNG moitos anos) polo uso do galego “que vai máis alá da rotulación e da publicidade”.