“Temos multinacionais do téxtil e da cervexa que poderían colaborar coa Reserva e beneficiarse”

A Reserva fixo once anos en maio e vostede resulta reelixido presidente, cargo que ostenta desde o principio. Que logros destaca?

Unha reserva da biosfera non é labor dun mandato nin dous mandatos, senón que sempre se fai con expectativas de 30 ou 40 anos. É preciso que se tomen as cousas con calma, sen présa pero sen pausa, e se pense que é unha labor que ten moito tempo por diante. É a praxis do desenvolvemento sustentable, e iso abrangue a todas as áreas, especialidades, non só cuestións medio ambientais. Que foi o máis importante? No ano 2019, cando levábamos seis anos, déronnos o premio Michel Batisse, o máis grande da Unesco para reservas da biosfera. Pola política de ecocomedores. Que é a posta en práctica da economía circular, quilómetro cero, cos colexios e, no último ano, tamén coas escolas infantís da Xunta.O premio é o máis importante, pero, dende o meu punto de vista particular, é ter máis de 100 empresas privadas acollidas á Reserva da Biosfera, de distintos sectores. Marcas rexistradas con regulamentos en cada unha. Produto primario, transformado, secundario, van aos restaurantes. Ter esas empresas é unha vitoria grande. Temos que acadar máis. O fundamental foi que a xente xa sinta a reserva como algo seu, que as empresas privadas se involucren e, sempre o digo, que o partidismo político quede fóra da institución.

Di que a xente sinte a Reserva como súa. Cre que ten calado e a xente sabe que está nunha reserva?

Non aínda. Necesita aínda moito máis. Pero ten que calar pouco a pouco. Estamos facendo Educando na biosfera en sete concellos. Técnicos da Reserva están indo aos colexios, aos institutos, a explicarlles o que é unha reserva de biosfera. Máis de 20.000 rapaces atendidos nos últimos anos. É un traballo moi lento. Si é certo que a día de hoxe estamos recoñecidos como a reserva que mellor funciona de todo o Estado español. Dio o xefe de servizo de Parque Nacionales e o Ministerio de Transición Ecolóxica. E xa nos propuxeron liderar as de Iberoamérica, que estamos nesa historia, polo menos facer unha especie de formación en gobernanza. A clave é que na Reserva de Biosfera non hai ningún voto en contra nin abstención. E si houbera algún problema, o que facíamos e deixalo sobre a mesa e darlle unha volta. Discrepancias, disensos, non os quero. É mellor ir pouco a pouco e chegar a acordos con todo o mundo. Cal é o problema?

Cal?

Eu xa teño 63 anos e gustaríame que houbera máis persoas máis novas que puideran continuar coa labor, non quero eu que isto remate por falta de liderado e iso tes que crer nel. Eu non cobro nada con isto, todo o contrario, dáme gastos. Pero fágoo porque o sinto e porque me gusta. Encontrar xente que lle guste, que sintan o que fan, non é fácil.

Que proxectos novos hai?

A min gustaríame, e vouno intentar facer, que as grandes empresas que están ubicadas na Reserva teñan unha colaboración máis próxima coa nosa Reserva de Biosfera e que eles tamén poidan vender os seus produtos co marchamo da Reserva de Biosfera. Eu estiven, porque me chamaron desde Estremadura para promocionar unha reserva que hai alá, a da Siberia estremeña, onde hai moita zona protexida e era moi difícil que se puidera establecer alí unha reserva de biosfera. Sen embargo, hai unha multinacional que ten unha auga que fai alí, hai un manancial alí, na reserva, e agora dálles 30.000 euros porque pon na súa publicidade, cando a vende, “auga da reserva da biosfera”. Nós temos multinacionais do téxtil, da cervexa, que poderían colaborar e ao mesmo tempo beneficiarse elas e beneficiarnos nós con convenios ou aportacións.

Que fórmulas de colaboración propón con esas multinacionais?

No caso da cervexa, o lúpulo faise en territorio da Reserva de Biofera. Hai unha cervexa, creo que a Red Vintage, a que se fai polo Nadal, que se fai con ese lúpulo. Ao mellor era interesante ter máis produción. Ou a agua, é da reserva de biosfera. Chegar a un acordo e que puidera vender uns produtos determinados que teñan marca da reserva e colaborar co funcionamento, facer un convenio anual mentres sexa interesante poñendo cartos a empresa. Porque temos que empezar a pensar que as empresas privadas tamén teñen que aportar, porque viven no territorio e teñen que aportar do seu beneficio, e se aínda por enriba se poden beneficiar, mellor que mellor. Hai outra no téxtil…

E que tipo de acordos se poderían acadar cunha téxtil de semellante envergadura?

De feito agora na téxtil xa temos moitas colaboracións coa empresa porque teñen ecocomedores. Non son eu o experto en téxtil pero probablemente algunha produción que se puidera poñer en marcha, de liño ou calquera outra produción, que se puidera facer no noso territorio… É un conxunto onde ten que involucrarse todo o mundo, ver que é interesante para a súa produción. E hai algo que me gustaría a min poñer en marcha que hoxe en día xa non existe, pero antes había a ruta das feiras. Ía a unha feira en Curtis, os de Curtis ían a Vilasantar ou a Betanzos... Facer algo, que polo menos se soubera que o había antigamente e que houbera unha ruta, ao mellor queda aínda algún local das antigas tabernas, recuperalo, buscar todas as posibilidades que poida haber de ecoturismo do sector primario e secundario. Porque unha das cuestións fundamentais que pretendemos para Reserva da Biosfera non é ter unha economía de autoconsumo individual, é escravizante, pero si ter a capacidade de produción no sector primario para autoabastecernos na área.

Que é do parque ecoagrario en Abegondo? Había terreos mercados.

Este ano tiña outras cousas que atender nos orzamentos. Imos establecer un acordo co banco de xermoplasma para recuperar antigas sementes e estou pensando en deixar hortos para xente que non teña terreo e queira ter alí a súa produción. Falta mercar máis terreos. E desta vez non vai pasar coma doutras: se non se vende, exprópiase.

