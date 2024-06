La abstención de PP, PSOE y BNG permite a Cambre desbloquear pagos por 3,8 millones

El pleno de Cambre dio este jueves luz verde a un suplemento de crédito de 3,8 millones para abonar subvenciones y convenios con asociaciones pendientes desde 2020 y reponer partidas del presupuesto afectadas por un reconocimiento extrajudicial de crédito de 2,1 millones de euros.

La propuesta prosperó a la segunda tras incluir los créditos de los convenios del curso 2023-24 con las ANPA y varias certificaciones de obras que elevaron la cuantía del suplemento de 3,1 a 3,8 millones. Lo hizo con los votos favorables del Gobierno local y de Alternativa dos Veciños y la abstención del PSOE, PP, BNG y la edil no adscrita.

El Ejecutivo municipal que preside la alcaldesa, María Pan, había fracasado en su primer intento. PP, PSOE y BNG forzaron en el pleno de mayo una modificación de la propuesta para pagar solo la parte correspondiente a subvenciones a entidades y asociaciones, de algo más de 700.000 euros. María Pan agradeció el “cambio de postura de la oposición” y defendió que la aprobación del suplemento permitirá “abonar parte de los pagos pendientes con proveedores de servicios esenciales” , “reponer partidas agotadas” y “mantener los programas de actividades extraescolares” que ofrecen las ANPA.

PP, PSOE y BNG coincidieron en la necesidad de permitir estos pagos para no perjudicar a terceros, pero sin ahorrar críticas hacia el Gobierno local. Los grupos afearon al Ejecutivo que no presentase información detallada y llamaron la atención sobre el informe da interventora, que advierte de un “incumplimiento de la estabilidad presupuestaria. “Nuestra abstención es un aviso de que será a última vez si unión por Cambre no proporciona de manera detallada e concreta lo que quieren aprobar”, advirtió la popular Diana Piñeiro.

El BNG echó en cara al Ejecutivo su falta de autocrítica y que pretenda culpar de la situación a la oposición y a las habilitadas nacionales a pesar de que acumula pagos pendientes desde 2020.

El pleno dio luz verde también con la abstención de PP, PSOE y BNG al Plan Estratégico de Subvenciones. Los tres grupos habían tumbado este punto en mayo y justificaron su abstención en las reuniones mantenidas en las últimas semanas para abordar este asunto. La sesión dio luz verde también a una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

El pleno deparó momentos de tensión, incluida la expulsión de unos vecinos que protestaban por las carencias del servicio de ayuda en el hogar que fueron expulsados tras interrumpir en varias ocasiones la sesión.

Personamiento en la causa

El BNG presentó una moción para instar al Concello a personarse en la causa abierta contra el exalcalde, Óscar García Patiño, por el pago de horas extra a los agentes y la designación del exjefe de la Policía Local. La instrucción está en fase de diligencias previas y los nacionalistas defendieron la necesidad de que el Concello reciba información “de primera mano”. La petición quedó finalmente sobre la mesa para su estudio.