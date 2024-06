Denuncia un vertido de residuos en un vial en Peiro y 7 años después se lo meten en su finca

Residuos en una finca junto a la vía de servicio de la carretera entre Ledoño y Celas de Abajo / L.O.

La Administración pública realiza una intensa vigilancia para que los terrenos, sobre todo en el rural, estén libres de maleza y se respeten las franjas de seguridad respecto al arbolado para prevenir posibles incendios. Existen fuertes multas si los particulares no se ponen a desbrozar cada año, por su cuenta o invirtiendo en contratar a personal especializado. Sin embargo, no se produje la misma diligencia cuando se trata de terrenos públicos, de la propia administración. En Culleredo alguien realizó un vertido de residuos en un camino de servicio paralelo a la carretera autonómica, y siete años después ya es un vertido vintage.

“En estos años el único cambio que se ha producido es que el vertido, hará un mes, lo desplazaron desde en medio del camino hasta mi finca, a unos dos metros. ¿Quién ha hecho esto?, se pregunta el propietario del terreno en el monte donde aparecieron los residuos, en un vial de servicio de la carretera AC-523 entre Ledoño y Peiro de Abaixo, situado en el lugar de A Regueira, en la parroquia de A Veiga.

Los mismos plásticos, las mismas cajas, escombro, y los mismos muebles y electrodomésticos, todo tal cual alguien lo arrojó en septiembre de 2017 en este camino de servicio para los propietarios de los montes, todos estos elementos, pueden verse aún hoy, solo que desplazados dos metros y mucho más deteriorados después del paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas: los plásticos están más rotos y deshechos, por ejemplo, y las pilas de escombro se han desmoronado. El cambio de ubicación se realizó después de que alguien limpiase el vial de maleza.

Vertido de basura en el vial de servicio que denunció un vecino, en 2017 en Culleredo / L.O.

“En su día fui al Concello a denunciar este vertido en la vía pública, pero nadie me hizo caso, no se hizo nada. Y hace un mes pasé por mis terrenos y vi que habían limpiado el camino pero los residuos del vertido no, solo los habían desplazado y ahora están en mi monte”, señala este afectado, que teme volver a denunciar la situación por si le realizan más vertidos en su propiedad.

De hecho, a pocos pasos alguien efectuó otra acción similar, descargó “un tractor de restos de podas”. El Gobierno local de Culleredo destacó que según el catastro esas franjas laterales al borde de la carretera autonómica donde se ubican estos caminos de servicio para los dueños de los montes, son de titularidad autonómica, por lo que tendría que ser la Xunta la encargada de retirar la basura y mantener limpio este ramal.

Esta vía de servicio es un camino de tierra y piedras de una elevada pendiente. Ha tenido épocas en que se ha cubierto de maleza hasta cerrar totalmente el paso, obligando a algunos propietarios a tener que cortar ellos mismos los tojos y zarzas para poder acceder a sus fincas.

Los residentes en esta zona de A Veiga han tenido que denunciar diferentes vertidos incontrolados de basura a lo largo de los años en este lugar. Uno de ellos, un cargamento de ruedas. Un propietario particular incluso instaló vallas y carteles con señales de prohibido tirar basura y escombro, pero

“No sé quién tiene la competencia, si el Concello o la Xunta, pero unos por otros, nadie hace nada”, señala este cullerdense

Suscríbete para seguir leyendo