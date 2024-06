Ningún banco otorga el crédito de 3,4 millones al Consorcio, que tratará de negociar

El concurso que realizó el Consorcio As Mariñas hace unos meses para que una entidad bancaria se prestase a darle un crédito de 3,4 millones de euros quedó desierto. No se presentó ningún banco para concertar el préstamo a doce meses y un interés del 3,22%. Este organismo atraviesa dificultades, con una falta de liquidez temporal que hace que no pueda afrontar pagos a proveedores y ni siquiera subiendo la tasa de basura un 35% logra mejorar su situación. En el pleno de ayer además aún se aprobó aumentarle el importe a la empresa de recogida de basura, el IPC más 1,2, algo obligatorio al figurar en la concesión.

El organismo comarcal celebró ayer pleno extraordinario y los alcaldes aprobaron la cuenta general de 2023, que cerró con un resultado presupuestario ajustado negativo por valor de 3,9 millones de euros. El interventor del organismo subrayó que “el remanente absorbe el resultado negativo” pero hay que “vigilar” las cuentas. Ratificó la necesidad de concertar un crédito para pagar a proveedores y a Arteixo. El contrato quedó desierto y el Consorcio ahora busca un acuerdo directo con alguna entidad bancaria.

En la reunión del pleno el presidente del ente supramunicipal, José Antonio Santiso, apostó por “negociar con la empresa” el pago de la deuda principal, para poder abonarla a plazos, por ejemplo; y también con el presidente de Abanca.

Una de las condiciones en la licitación del crédito era que “dada la solvencia” económico-financiera del Consorcio y que el crédito era solo por un año solo, no hacía falta más que la garantía del organismo. Sin embargo los bancos no aceptaron esta condición, no querían un aval del Consorcio sino uno de cada concello por separado, y en proporción a su población. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, rechazó tajantemente un aval de “un millón de euros”, que sería lo que le correspondería.

La alcaldesa de Bergondo propuso que como todos los concellos tienen cuentas en Abanca, lo que le supone una millonaria cifra a esta entidad, tienen bastante poder de negociación como para lograr un acuerdo con el banco eliminando la condición de poner un aval individual cada concello.

El Consorcio ayer aprobó también la adjudicación, a la actual empresa y única oferta, Servigal, el contrato de recogida y atención de perros, gatos y hurones (en unas nuevas instalaciones).

El ente pide reunión con A Coruña por Nostián para el 15 de julio

El Ayuntamiento de A Coruña aseguró a principios de este mes de mayo que en unas “semanas” comenzaría la tramitación administrativa para licitar el nuevo contrato de gestión de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, después de que el actual caducase hace cuatro años y medio. La alcaldesa, Inés Rey, contactó por carta con el Consorcio As Mariñas y ayer, en el pleno de este órgano comarcal, se acordó por unanimidad celebrar una reunión en A Coruña el próximo 15 de diciembre para “tomar una decisión definitiva respecto a la planta de Nostián”, según indicó el presidente del ente, José Antonio Santiso.

En Nostián se trata la basura de A Coruña y la de los ocho concellos de la comarca. Estos últimos aportar el 40% de los residuos de la planta coruñesa. Hubo una reunión con responsables del Gobierno coruñés hace meses pero fracasó porque El Ejecutivo herculino no aceptó que el Consorcio formase parte de la licitación y adjudicación del nuevo contrato para Nostián.

