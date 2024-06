Asociados para ayudar en Cambre

Acompañar o ayudar en recados a personas mayores o colaborar en la recogida de alimentos son, junto con alguna iniciativa en pos de la igualdad, la actividad central de la asociación Voluntariado Cambre, que este mes celebra los tres años desde su constitución, el 10 de junio de 2021. Después de que la nutrida y activa dinámica de voluntarios que promovía el Concello de Cambre y que quedó truncada con la pandemia, algunos habituales de aquella red se unieron para formar esta nueva entidad, que este sábado celebró su aniversario con una cena con baile abierta a quien quisiera participar. “Queremos reunirnos, pasar un rato entretenido y que no todo sea trabajar”, afirma la presidenta, María Aneiros.

“Unas 110 o 115 personas” integran la asociación entre socios y voluntarios, asegura la presidenta. Sin contar a las personas que colaboran en actividades puntuales, afirma y apunta que la entidad tiene los brazos abiertos a que “cualquiera pueda desarrollar un proyecto dentro del paraguas de la asociación”, ya que, garantiza, “estamos nueve personas en la junta directiva porque tiene que haberla, pero aquí somos todos iguales”.

De las iniciativas desempeñadas hasta ahora, Aneiros recuerda con especial cariño la iniciativa y disposición de los clubes deportivos de Cambre para colaborar con el Banco de Alimentos Rías Altas de cara a las últimas fiestas navideñas. “Cuando fue la recogida de alimentos de noviembre, la gran recogida, varias entidades deportivas contactaron con nosotros para decirnos que ellos también querían recoger alimentos, que cómo había que hacer. Al final se corrió la voz y no solo fueron entidades deportivas sino algún ultramarinos pequeñito…. Y al final, a principios de diciembre, llevamos al Banco de Alimentos, que también se brindó una empresa de Cambre a llevarlo con la furgoneta de su negocio, 600 kilos de comida, solo por fuera, no de la recogida en supermercados, sino de entidades deportivas… Es un palé de los grandes. Es muchísimo”, recuerda. “Y todo esto a iniciativa de ellos. Nosotros no demandamos. Pero, la verdad, nos emocionó”, cuenta la presidenta.

Voluntariado Cambre ha sido también la entidad promotora de las jornadas de Punto Solidario. Unas sesiones que se celebraron para que las personas participantes pudiesen compartir un rato de tejer y charlas juntas prendas que después se donarían. Y la presidenta celebra que ya comienzan a ser conocidos y considerados una asociación de confianza para las personas mayores que necesitan alguna ayuda o acompañamiento. “Nos llamó una mujer que vive sola y necesitaba que alguien le subiera el pan y estuviera un ratito con ella por la tarde. Y otra para acompañar a su marido, con problemas de movilidad, mientras ella salía a hacer recados”, afirma Aneiros. Entre los proyectos que les gustaría llevar a cabo figura un programa para el descanso de las personas que cuidan a familiares, pero, asegura, por ahora no hay recursos suficientes.

