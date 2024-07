La Diputación licita la legalización de seis paneles solares y fotovoltaicos en la comarca

La Diputación de A Coruña ha contratado los servicios de tramitación para legalizar seis instalaciones solares fotovoltaicas, que en su día instaló sobre polideportivos, colegios y Casas Consistoriales de Betanzos, Coirós, Curtis, Vilasantar y Oza-Cesuras. El presupuesto para esta actuación es de 14.868 euros (IVA incluido).

El organismo provincial en 2014 sacó un contrato para este fin, en varios lotes, y el problema se produjo con uno de los que adjudicó, que incluía seis instalaciones, pues no se realizaron trámites esenciales para ponerlas en funcionamiento. Se trata de paneles en la cubierta del polideportivo municipal de Betanzos (30 kilovatios); sobre el tejado de la Casa do Concello de Coirós (10 kilovatios); sobre el polideportivo municipal de Teixeiro (15 kilovatios); encima de la pérgola lateral de la Casa do Concello de Vilasantar (15 kilovatios); y sobre la cubierta del colegio público Oza dos Ríos y el instituto de Bragade, estos dos últimos en Oza Cesuras (de 10 y 20 kilovatios, respectivamente).

Las deficiencias en los trámites y en la documentación presentada se refieren a la necesidad de un proyecto visado (solo se presentó memoria técnica en muchos casos), discrepancias en la documentación, falta de inspecciones por parte de un Organismo de Control Autorizado, permisos de acceso de conexión o certificados finales de obra, entre otros.

En los paneles de Betanzos, por ejemplo, la compañía distribuidora no autorizó la conexión por una deficiencia del Concello brigantino, que tiene la instalación del polideportivo sin cumplir con la normativa vigente. En este caso es necesario proyecto visado, declaración responsable, certificado de dirección de obra, certificado de la instalación eléctrica e inspección inicial. En otros casos se inscribieron las instalaciones en el registro de la Xunta cuando estaban exentas y solo era necesario inscribirlas en el registro de baja tensión.

La Diputación en 2006 puso en marcha un Programa de Promoción de Energías Renovables para colocar instalaciones fotovoltaicas y paneles solares en edificaciones municipales de 18 concellos de la provincia por 3,1 millones de euros, con una ayuda europea. Este coste aumentó a lo largo de los años por reposiciones y arreglos, sobre todo a causa de robos y vandalismo. Entonces se estimaba que los ayuntamientos tendrían ingresos de entre 3.000 y 4.000 euros por la venta de energía, pero el plan se frustró cuando el Estado aprobó una nueva ley del sector eléctrico en 2013 que redujo las primas por la venta de energía renovable hasta llegar a no ser rentable.

