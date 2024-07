La jam se despide de Cambre

“Es la despedida de una etapa, porque aquí se han hecho bastantes eventos”, asegura Samuel Fernández, organizador junto a su mujer, María González, de la jam gratuita y abierta a quien quiera sumarse que el próximo domingo 28 de este mes se celebrará, por octava y última vez, en su casa de Cambre. “Que el boca a boca haga su trabajo para crear una jam de despedida memorable”, invita la convocatoria en redes sociales con la que los impulsores pretenden cerrar ciclo con una fiesta a la altura de sus predecesoras: lo que comenzó como un encuentro de amigos terminó por reunir a más de un centenar de asistentes en su última edición.

Foto de familia de los asistentes a la jam celebrada el año pasado. | // LOC / Sara Vázquez

La fiesta será del mediodía a la medianoche. Los organizadores aconsejan que los asistentes lleven su comida y bebida y sugieren que escojan artículos que se puedan compartir para pasar la jornada en grupo. Aunque la casa aportará un mínimo de tentempié y bebida.

Las personas interesadas en tocar o cantar pueden apuntarse para la canción que les gustaría interpretar en una lista disponible en el evento de la convocatoria en Facebook. “Por ahora, Rockin’ in the Free World, We Will Rock You y Sweet Child O’ Mine ya tienen cubiertos todos los instrumentos” para sacarlas adelante y en alguna canción está casi toda la banda base y faltaría una persona, explica Fernández, que confía en que el celebrar la fecha en domingo y en horario que abarca tanto sesión vermú como la tarde y el principio de la noche, junto con el buen tiempo previsto para este fin de semana, pueda repetirse un éxito de asistencia que ponga el broche a las jams en la finca en el número 79 de la carretera de Cambre a O Temple, propiedad que se ha vendido, por lo que los encuentros musicales se trasladarán a otro punto. Y puede que evolucionen hacia un festival, apunta Fernández, quien quiere dejar como sorpresa la nueva ubicación a la que se trasladarán y desvelarla para quien no la conozca a través de redes sociales el mismo día de la jam que marcará un fin de ciclo.

Los organizadores inciden en que los interesados que no vayan a tocar son bienvenidos como público. Y los pequeños instrumentistas o vocalistas dispondrán de una zona infantil, la Jam Kids.

