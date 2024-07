Vecinos presentan un millar de firmas para exigir la restitución de las líneas de bus de Sada a A Coruña

“No pedimos más de lo que ya teníamos, que no se nos quite un servicio que ya existía”. Es, en resumen, la petición que trasladaron ayer por escrito a la Xunta los vecinos afectados por la eliminación y los cambios operados en las líneas de bus que conectan Sada con A Coruña a través de la costa. Su petición, que hicieron llegar también a la compañía Alsa y el Concello de Sada, está respaldada por 950 firmas. “Y ya estamos reuniendo más”, apunta una de las impulsoras de esta campaña, que deja claro que no pararán hasta disponer de un transporte público que dé respuesta a las necesidades de la población.

Y es que el malestar por los cambios en las líneas va en aumento y ha propiciado las quejas de los concellos de Sada y Oleiros. Los dos ayuntamientos comparten la demanda vecinal e instan a la Xunta a restituir las líneas de Alsa e implantar los refuerzos necesarios en temporada estival para evitar situaciones como las registradas en los últimos días, con buses “abarrotados” en horas punta.

Precisamente ayer, el Concello oleirense emitió un comunicado para denunciar una “avalancha” para subirse a un bus en Entrejardines que “no tuvo consecuencias peores por la responsabilidad de dos jóvenes que se jugaron el físico”.

Los impulsores de la campaña de recogida de firmas inciden en lo mismo y alertan de los problemas ocasionados por los “colapsos” en las horas de mayor demanda. Denuncian que los buses van “abarrotados hasta los pasillos” y “dejan de coger a gente ya desde la estación de A Coruña” , dado que a la demanda de la población de Sada y Oleiros se suma la de turistas con destino a las playas. “Nos parece una improvisación vergonzosa para un servicio público del siglo XXI que pretende ser eficaz, seguro, cómodo e inclusivo”, afirman.

Los usuarios afectados por los cambios ven “totalmente insuficiente” el restablecimiento de cuatro servicios que anunció hace unos días la Xunta. “Son 4 de los 25 que teníamos y además se suman otras eliminaciones de buses lanzadera”, critican en un escrito en el que expresan también su malestar por el funcionamiento de la línea lanzadera. Afirman que el transbordo supone una “gran incomodidad para todos los usuarios” y un “gran impedimento para las personas con movilidad reducida” y se realiza además en una zona de A Valexa “sin marquesinas, sin pasos de peatones y a la intemperie”. A todas estas carencias suman tiempos de espera que alcanzan la media hora. Por todos estos motivos, los firmantes de la reclamación urgen la restitución de las líneas B12, B13, B14 y B15. : “Solo solicitamos que se ponga en práctica lo que según la Consellería de Presidencia es el objetivo general del Plan de Transporte Público de Galicia”, inciden.

Los concellos de Sada y Oleiros han trasladado también a la Xunta su malestar por los cambios y recortes en estas líneas. El pleno sadense apoyó hace unos días por unanimidad una moción del BNG para exigir la recuperación de los servicios eliminados. El gobierno oleirense emitió elevó ayer el tono de sus críticos y denunció “la incompetencia total” de la Xunta en la gestión de este servicio.

Suscríbete para seguir leyendo