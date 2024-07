Menos de la mitad de vecinos de la comarca avisan para dejar en la calle muebles y enseres

La imagen de colchones, butacas, mesillas o enseres varios en aceras y arcenes durante horas y hasta días está lejos de desaparecer de la comarca coruñesa. Los vecinos de los ocho ayuntamientos del Consorcio As Mariñas —Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada— todavía no han adquirido en su totalidad la concienciación o el hábito de avisar por teléfono, como corresponde, de que se pretende dejar algún efecto voluminoso en la vía pública para deshacerse de él. Menos de la mitad de los servicios de retirada de enseres de la vía pública en los ayuntamientos consorciados se realizó a raíz de un aviso vecinal, el 46%, según detalla la memoria anual del Consorcio.

El resto de los avisos proceden de personal de la empresa de recogida, tanto de operarios de los camiones como de encargados, “lo que supone que mucha gente deja los residuos en la vía pública sin aviso”, señala el documento y detalla que en 2023 se recogieron de las calles un total de 18.512 voluminosos y en lo que va de 2024, 2.421.

La memoria advierte de que, si no se avisa con antelación, “los residuos quedarán como mínimo una semana al lado de los contenedores”, ya que los voluminosos no pueden meterse en los camiones compactadores de la recogida ordinaria. Incide en que “resulta de gran importancia que se produzca el aviso telefónico, tanto para la organización del servicio como para evitar el depósito incontrolado de residuos en la vía pública”. Los vecinos que quieran que se les recojan enseres cerca de sus domicilios deben llamar con antelación al 981 79 55 24, teléfono de la empresa concesionaria de la recogida de residuos, Cespa, de 8.00 a 15.00 o realizar el trámite por internet a través de la sede electrónica del Consorcio As Mariñas.

El servicio de retirada de mueles y enseres aumenta su demanda “año tras año”, informa la memoria. El ayuntamiento donde más voluminosos se recogen en la vía pública es Oleiros, con 4.772 en 2023 y 611 en lo que va de año, seguido de Culleredo, con 3.755 el año pasado y 510 en lo que va del presente ejercicio.

La otra opción para tirar los residuos que se salen de las bolsas de orgánico e inorgánico, más comunes, los puntos limpios, registraron un aumento de usuarios del 8% el año pasado, con un total de 57.360. También Oleiros fue el concello donde más vecinos utilizaron estos servicios, 19.144, más del doble que el siguiente, de nuevo Sada, 7.888, seguido de cerca por Culleredo, con 7.090.

El municipio oleirense encabeza también la recogida de aceite vegetal, con 7.967 kilos en 2023, del total de 35.417 depositados en todo el Consorcio. Culleredo, segundo, depositó 7.915 kilos, pero se sitúa primero en el volumen de textil recogido, con un total de 42.092 kilos el año pasado, seguido de Sada, con 34.307 kilos; Cambre, con 32.650; y Betanzos, con 28.206.

En el sistema de recogida de cartón puerta a puerta comercial, también Culleredo se sitúa en cabeza, con 164 establecimientos participantes del total de 648. En Sada hay 144, en Betanzos, 95 y en Oleiros, 86.