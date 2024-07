“Me inspiré en la canción francesa de principios del siglo XX, en Skriabin y en el jazz, que viene de mi madre, Carmen Rey”

El vecino de O Temple Teo Montero Rey se ha proclamado ganador del I Premio Intercentros Melómano de la Fundación SGAE en la categoría de Composición con su obra Domine, ne in furore tuo arguas me. Estudiante del grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música en la especialidad de Composición en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner del Principado de Asturias, Montero, de 19 años e hijo de la cantante, compositora y profesora de canto Carmen Rey, ha conquistado el galardón por unanimidad del jurado.

¿Cómo recibe este premio?

Es un orgullo para mí.

Había ganado ya otros premios, pero este es de ámbito estatal.

Este otorga mayor visibilidad y compites directamente con estudiantes de composición de conservatorios de toda España. Otro que gané de coro en A Coruña, Xogos Florais, era nivel a internacional y el que gané este año en Gijón a cargo del Ensemble Vocal de Gijón es a nivel de Asturias y estudiantes de conservatorios de Asturias. En este concurso hacen muy bien su trabajo de visibilizar a los premiados y de darles oportunidades, porque el estreno a cargo de la cantante, que es también estudiante y es muy buena, ganadora del Premio Intercentros de Interpretación del año pasado, es una fuente de contactos muy importante que puede favorecer mi carrera como compositor a futuro. Así como también el otro premio del concurso, que es el encargo de la obra para violonchelo solo, cuya interpretación será el mismo día que la de la canción premiada del concurso de composición y correrá a cargo de una chelista que fue ganadora del premio de interpretación de música clásica contemporánea del año pasado.

¿Cómo compuso la obra? ¿En qué se inspiró?

Primero busqué el texto, en el oficio de tinieblas de la liturgia, y al final extraje el texto del Salmo 37 de la Biblia Vulgata, la versión en latín. Fue un reto porque había que trasladar a la canción la dualidad, la visión del hombre que sufre de Dios tanto como salvador como el que le está provocando sufrimiento a través del castigo. Intenté inspirarme combinando influencias de la canción francesa de principios del siglo XX, de autores como Lili Boulanger; de Skriabin, uno de mis compositores favoritos; y también, obviamente, con influencias del jazz que vendrían por parte de mi madre, Carmen Rey.

¿Cómo describiría su obra?

Tiene forma lied, pero tuve que superar un reto porque la duración que requería este concurso no es la habitual de este repertorio en una obra única. A partir de la forma lied desarrollé la estructura de esta obra. Forma lied pero expandida a ocho minutos de duración.

¿Ha podido escucharla ya interpretada por soprano y piano?

En la composición no está una soprano disponible ni un pianista. Tengo que conocer las características de una soprano lírica y la facilidad que tiene en cada registro y demás rasgos que me permitan escribir adecuadamente para esos instrumentos. Juego con ventaja porque también soy pianista, entonces el piano sí que lo puedo probar. Y al voz puedo intentar cantarla. Por ahora no lo han cantado.

Le hará más ilusión entonces la fase final, en diciembre, cuando lo escuchará en por primera vez.

Sí, por supuesto. Aparte corre a cargo de unas músicas muy buenas.

¿Le gustaría que la composición se tocara en escenarios o la dejaría en un trabajo para un concurso?

Tengo planes de organizar conciertos con mis obras. Tanto aquí [en A Coruña ] como en Oviedo. No sé si se hará, pero es la intención. Al final, si escribes para guardarlo en un cajón, la música se termina muriendo y, obviamente, un compositor lo más desea es que la música suya siga viva.

El premio incluye una beca del 85% para un máster composición con nuevas tecnologías. ¿Se la guardan hasta que termine el grado?

Me la guardan durante 2 o 3 años para que pueda aprovecharlo cuando sea preciso. Ahora entro en segundo. Lo que no tengo claro es si quiero hacer específicamente ese máster. A mí me gustaría salir de España. Aparte de para conocer profesores de otros países, para salir tanto de mi estilo como de mi percepción de la música y ver las posibilidades que tengo dentro de la música clásica.

