Berries Passion prevé invertir 20 millones en la producción de arándano ecológico en Curtis

El Consello da Xunta ha aprobado declarar iniciativa empresarial prioritaria el proyecto de cultivo, manipulado y envasado de arándanos que promueve la empresa Berries Passion en Curtis. Esta sociedad fundada en 2023 y con domicilio social en Paradela prevé invertir 20 millones en este proyecto.

La actividad se desarrollará en 15 parcelas que suman una superficie de más de un millón de metros cuadrados, en otras diez maderables que alcanzan los 100.233 metros cuadrados y en dos plantas que construirá en el polígono industrial de Teixeiro para el procesamiento y selección del cultivo.

Según detalla el Gobierno gallego, los promotores de este centro hortofrutícola aspiran a generar un producto de calidad mediante un sistema de producción ecológico que se comercialice bajo la marca de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas. La propuesta empresarial cubre todas las etapas, desde la plantación y recolección del arándano a su manipulación, transformación y comercialización en el marco de la estrategia europea De la granja a la mesa.

El proyecto cumple los requisitos para su declaración como iniciativa empresarial prioritaria, dado que supera la inversión mínima, fijada en un millón de euros, y supone la creación de un mínimo de 25 puestos de trabajo directos, bajo la modalidad de contrato indefinido y computados a jornada completa.

La declaración de este proyecto de cultivo y procesado de arándanos como iniciativa empresarial prioritaria permitirá acortar los plazos administrativos y permitirá a la promotora obtener incentivos fiscales y facilidades para obtener suelo.

Con el proyecto empresarial de Berries Passion, ya son 27 las iniciativas que han sido declaradas prioritarias por la Xunta, tres de ellas con base en Curtis: la planta biotecnológica In Proteins for All y la de producción de hidrocarburos sintéticos de Greenalia, a la que se suma ahora este proyecto de cultivo y comercialización de arándanos. Otras tres iniciativas se llevan a cabo en la comarca coruñesa, en concreto, las plantas promovidas por Armonía Green Galicia (A Coruña), Bioenergía A Coruña (A Laracha) y la de hidrógeno verde de Accionaplug en Arteixo.