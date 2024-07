Santiso: “Nos damos quince días para ver si A Coruña iguala o rebaja la tasa de basura”

Los alcaldes del Consorcio As Mariñas se reunieron esta mañana con la alcaldesa de A Coruña y tres de sus ediles pero de nuevo el encuentro finalizó sin una solución concreta al problema del tratamiento de la basura. Las partes se conceden dos semanas para buscar una salida “de consenso”. Al organismo comarcal le sale más barato llevar la basura a Sogama que a Nostián, por lo que para continuar con esta planta el Concello coruñés tiene que asegurarles “un precio similar o inferior”, según explicó el presidente del Consorcio y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, tras salir de la reunión.

“Nunca tuvimos intención de marcharnos de Sogama, si nos vamos será porque no tenemos más remedio”, recalcó Santiso. Una sentencia dio la razón al Ayuntamiento coruñés en que Albada tiene que asumir el gasto de la gestión de los rechazos de la planta de basura, pero el Consorcio no cuenta con este aval judicial y tiene que abonar al año “dos millones de euros más” por este concepto. Esta factura extra está lastrando las cuentas del organismo comarcal, que ya se vio obligado a subir este año la tasa de basura un 35%, pero aún así no evitaría entrar en números rojos en este ejercicio.

“El año pasado la tonelada costaba 54 euros y ahora 66 más IVA. Tenemos una prórroga de seis meses en el vertedero, pero a lo mejor el año que viene este precio cambia de nuevo, y sería insostenible”, indicó el presidente del ente supramunicipal. A estos costes se suman los nuevos impuestos por vertido y por los gases de efecto invernadero, que hacen que al Consorcio la factura les salga por unos 125 euros con Nostián, frente a los poco más de 96 euros que le supondría Sogama.

El cobro de la tasa es la única fuente de financiación del ente comarcal. “Ahora el coste supera los 120 euros por tratamiento cuando hace cuatro años era de 60 nada más”, añadió José Antonio Santiso. Los pliegos del nuevo contrato de basura no avanzarán hasta que se solucione este problema.

“Si podemos mantenernos en Nostián a un precio similar o inferior, estamos dispuestos “reiteró Santiso. “Consenso, buscar consenso, es lo que hay que hacer”, agregó la alcaldesa de Betanzos, María Barral.

Santiso destacó que el encuentro fue “cordial” y en ese sentido se pronunció el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane: “La reunión fue un poco mejor de lo que preveía. Llevamos mucho tiempo hablando, el pliego lleva años de retraso, estamos pagando de más y tuvimos que subir la tasa. Pero hay un entente bastante bueno. Apuesto por seguir en Nostián, pero no pagando una burrada”.