Betanzos prevé finalizar la obra del mercado en septiembre y aboga por su gestión externa

Las obras de rehabilitación del mercado de abastos de Betanzos encaran su última fase y la previsión es que estén terminadas a finales de septiembre, según trasladó la empresa adjudicataria a la comitiva encabezada por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que visitó este jueves esta obra financiada con fondos del Next Generation acompañada por la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, la alcaldesa, María Barral, y una amplia representación del PSOE gallego, incluido su líder, José Ramón Besteiro.

Los trabajos sufrieron algún retraso y, por precaución, el Gobierno local ha solicitado una prórroga de seis meses, aunque confía en no tener que hacer uso de esta moratoria, según confirmó la regidora al término de la visita.

A consulta de los periodistas, María Barral, se mostró partidaria de reformular el funcionamiento del mercado, que pasará a acoger también puestos de hostelería. La regidora abogó por una gestión externa y avanzó que analizan varias alternativas, como una concesión integral.

Las placeras que fueron reubicadas temporalmente con motivo de las obras tendrán prioridad si desean regresar al mercado. Eso sí, “en las mismas condiciones del resto” en lo relativo al pago de tasas, puntualizó Barral: “Hasta ahora pagaban muy poquito y las condiciones no van a ser las mismas”, explicó la alcaldesa, que confía en que el mercado se convertirá en un “motor” del casco histórico.

El consejo de la ministra a Barral sobre los pisos turísticos: “Ordénalo para que no sea un problema”

La sintonía reinó en un acto en el que Estado, Xunta y Concello de Betanzos coincidieron en la necesidad de garantizar una vivienda “digna y asequible”. Isabel Rodríguez, María Allegue y María Barral destacaron en sus intervenciones la inversión en la rehabilitación de 40 viviendas en Betanzos a través del programa Barrios, ayudas como las del ARI o el Plan Rexurbe, que permitió recuperar 17 inmuebles para alquiler social. Las representantes de las tres administraciones se congratularon además del anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de un Plan de Vivienda Asequible. Consultada sobre los pisos turísticos, la ministra de Vivienda apeló a la importancia de avanzar en su regulación e instó a comunidades autónomas y concellos a implicarse y “gobernar esa realidad”. “Es una de las preguntas que le he hecho a la alcaldesa, que me manifestó que hoy por hoy no es un problema pero que se está viendo un incremento. Mi recomendación ha sido ‘ordénalo’, pon en marcha una nueva ordenanza que atienda esa realidad para que mañana no sea un problema que impida a tus vecinos acceder a una vivienda a un precio asequible”, defendió Rodríguez.