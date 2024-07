Luis Tosar: “Mi objetivo en mi carrera como actor es ser lo más total y lo más versátil posible”

Luis Tosar (Lugo, 1971) es el personaje central de la Semana Internacional del Cine de Betanzos. El ganador de tres premios Goya, con una cinematografía que ronda el centenar de películas, será homenajeado este sábado después de una semana en la que se han proyectado once de sus cintas en el Cine Alfonsetti.

En esta Semana Internacional de Cine de Betanzos se le ha calificado como “el actor total”. ¿Qué opina de esta etiqueta?

Me parece maravilloso que me califiquen de esa manera. No sé si está tan cercana a la realidad pero yo, evidentemente, estoy muy orgulloso. Mi objetivo en mi carrera como actor es ser lo más total y lo más versátil posible. Seguramente no resulta ser tan así. El mercado y la industria hace que nos repitamos más de lo que sería deseable, pero uno intenta cambiar y diversificar el tipo de personaje y la manera de afrontar cada proyecto.

Son casi tres décadas de carrera. Echando la vista atrás, ¿cuáles han sido los proyectos que más le han marcado como actor?

No siempre coinciden los proyectos que marcan más de forma personal con los que son más significativos en una trayectoria. Entre las películas que yo creo que han marcado etapas concretas y ciclos concretos de mi carrera pues estaría Flores de otro mundo, que fue la película que me descubrió. Te doy mis ojos fue una película que sí que me marcó personalmente porque fue un tipo de personaje que interpreté y que me influyó mucho más adelante en el trabajo. Luego ha habido personajes que han tenido mucha menos repercusión, como Pablo de La flaqueza del bolchevique, que fueron muy importantes por el proceso pero que luego han sido películas menos abiertas al gran público. O Lapis do carpinteiro o Los fenómenos son películas más pequeñas pero que a nivel de trabajo personal fueron muy especiales para mí.

Hay películas que a la hora de intentar encontrarle la humanidad al personaje cuestan más o menos. ¿Cómo cree que ha cambiado a la hora de acercarse a estos personajes que no son los que van a tener más simpatía del público?

No es un camino que yo transite, pensar en la simpatía o antipatía que puedan provocar. Hay personajes que claramente sabes que son antipáticos, pero hay algo didáctico en eso. Hay un aprendizaje en cualquier cosa que podamos mostrar en cine, para bien o para mal. Creo que es interesante que pongamos en valor la bondad y los buenos valores sin ser cursis, siendo realistas. También es bueno poner en valor los comportamientos despreciables, porque creo que nos hace reconocerlos mejor. Cuanto más analítico sea uno y más quirúrgico sea a la hora de interpretar estos personajes se ayuda más a reconocer ciertos comportamientos. Creo que personajes malos o antipáticos, son despreciables, seguramente sí, pero para un actor es interesantísimo hacerlo y tiene un valor añadido cuando la cosa sale bien.

En los últimos años ha ido escogiendo proyectos con un importante matiz social como puede ser La ley del mar, ¿qué impacto cree que tiene llevar estas historias a la gran pantalla?

Yo creo que ayudan mucho. No sé si somos capaces de cambiar algo haciendo esto, pero tengo la sensación de que algunas conciencias en algún momento sí se remueven. Creo que todos los esfuerzos suman y que todos los esfuerzos son necesarios, ya sea a nivel literario, audiovisual, o en la música. Y sí que produce, quizá menos de lo que nos gustaría, que una persona un día se levante después de haber visto una película como En los márgenes y ya haya realidades que contempla desde otro lugar. No digo que vayan a hacer algo y quizá no lo hagan, quizá no lo lleguen a hacer nunca. Pero quizás sí. Quizás si lo lleguen a hacer haya sido porque eso en un momento martilló en algún lugar de su corazón o de su cerebro. Entonces creo que todos esos esfuerzos no son vacuos.

Va a recibir también este año la Medalla de Galicia, junto con la productora Zaza Ceballos y la Academia Galega do Audiovisual, de la que usted fue director. ¿Cómo ve usted el estado del cine gallego?

Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, creo que goza de muy buena salud. Hemos tenido películas brillantes como O Corno, como Matria. Hay un estado de salud a nivel de creatividad maravilloso, desde lugares muy nuevos y reivindicando cosas que no se habían reivindicado. Por otro lado, no dejamos de ser una industria que siempre necesitará de un apoyo institucional. Creo que estas medallas son un reconocimiento que ponen en valor a una industria que durante los últimos veinte años ha estado siendo un pilar fundamental de la cultura de Galicia. Debería ser la tendencia no dejar que decaiga una industria que ha conseguido una estructura firme y sólida. Siempre vamos a necesitar un apoyo institucional para que la cosa continúe funcionando, porque la competencia es muy dura.