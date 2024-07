Arteixo pospone la aprobación de la norma que regulará las terrazas para revisar el texto

Nuevo retraso en la aprobación de la ordenanza para regular la instalación de terrazas de Arteixo, pendiente desde hace una década. El Gobierno local decidió retirar la normativa del orden del día del pleno de junio para revisar el texto, un movimiento que ha propiciado las críticas del PSOE, que acusa al Ejecutivo de Carlos Calvelo de paralizar los trámites “para no tomar decisiones que podrían enfrentar los intereses de la ciudadanía y de los locales de hostelería”.

El Gobierno local niega este extremo y justifica la retirada de la norma por la existencia de ciertas “ambigüedades” en algunos puntos relativos a la accesibilidad. A consulta de este diario, el Ejecutivo avanzó su intención de elevar la norma a debate en el mes de septiembre.

Sus explicaciones no convencen a los socialistas. Su portavoz, Martín Seco, critica que el alcalde, Carlos Calvelo, retirase la ordenanza del orden del día del pleno de junio “sin muchas explicaciones” y que volviese a dejar fuera del debate esta norma en la sesión celebrada esta semana. “La realidad es que, una vez más, el gobierno del Partido Popular no quiere tomar decisiones que regulen la colocación de terrazas, que den certezas y seguridad a la ciudadanía y a los propios locales de hostelería porque no pueden contentar a todos los afectados”, afirma el edil socialista.

La normativa que el Ejecutivo elevó a la comisión informativa de junio establece sanciones que oscilan entre los 300 y los 3.000 euros. Entre otras infracciones, el texto recoge la falta de ornato, la instalación de equipos de música, la realización de espectáculos no autorizados o el incumplimiento de horarios. Las multas por mantener las terrazas fuera de hora pueden alcanzar los 3.000 euros en caso de sobrepasar en una hora el tiempo establecido, ya sea de apertura o cierre.

La ordenanza establece que las autorizaciones de terraza tendrán una vigencia de un año y podrán renovarse automáticamente de no producirse alteraciones en las condiciones. Los horarios de funcionamiento serán de 08.00 a 00.00 de domingo a jueves y hasta la 01.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos. En los meses de junio, julio, agosto y septiembre se permitirá una hora más (hasta las 01.00 de domingo a jueves y a 02.00 fines de semana).