“Queremos que Miño se coñeza pola literatura, non só polas praias”

Rober Cagiao irrompeu no mundo literario en 2019 coa novela El guardián de las flores, e tivo tan boa acollida que dende entón traballa sen descanso. Impulsou a constitución da Asociación Gallega de Escritores o ano pasado, está de xira literaria por toda España coa súa última obra, Entroido, e ao mesmo tempo, xunto a Iago Fandiño, creou e organizou a Feira da Cultura EnCaMiño, un festival das letras que chega este ano á terceira edición e que se celebra esta fin de semana, desde onte ata o domingo 21 arredor da praza de Rabazal en Miño, cun récord de autores participantes, preto dun cento, ademais de editoriais e librarías. Na carteleira figuran nomes coma os de Manolo Rivas, Yolanda Castaño, Pedro Feijóo, Arantxa Portabales, Diego Ameixeiras ou Lúa Mosquetera.

Non dá feito.

Se che gusta a literatura e o vives, é bonito. A feira EnCaMiño é unha experiencia marabillosa na que fas moitos lazos coa xente, os autores se coñecen, falan. Esa é a nosa intención, crear lazos de comunidade.

Cando comezan a preparar este festival literario?

Pois o último día da feira do ano pasado xa falei con alguén para vir este ano. Traballamos nisto todo o ano Iago Fandiño e eu. Aproveitamos cando estamos en presentacións e coñecemos xente, para contactar para traelos a Miño. Somos moito de sensacións, traemos xente que nos cae ben como escritora e como persoa. Queremos facer unha familia literaria estes tres días. É un traballo sacrificado pero gústanos moito, faise con gusto.

O listado de autores e autoras é longuísimo, ao mellor é un récord nunca feira literaria.

Queriamos chegar ao cento pero ao final somos uns noventa. Veñen autores con premios e recoñecidos e outros que son de pequenas editoriais ou autopublican. E tamén quixemos ter todos os xéneros, para todos os públicos, desde thriller a tema histórico, infantil, xuvenil...

Vostede é de Bañobre. Con esta Feira EnCaMiño quere darlle un pulo á cultura do seu municipio?

Si, claro. A primeira vez que falei coa concelleira Catalina, a miña idea era facer algo relacionado coa cultura. Deume carta aberta. Quería que Miño non fose coñecido só polas súas praias, e agora as súas sendas, senón tamén pola literatura. De feito nesta feira haberá dez escritores locais, que son moitos. Queremos que Miño sexa tamén unha capital cultural.

Rober Cagiao era coñecido pola música, antes de ser escritor. Chegou a gravar dous discos co grupo Trashnos.

En 1998 lanzamos o Miño Rock e fíxose durante seis anos, con grandes grupos nacionais. Desgraciadamente houbo que deixalo aínda que a miña intención non era esa. Queremos que EnCaMiño medre un pouco cada día, pouco a pouco. Temos a sorte de ter o apoio do Concello de Miño e de contar coa calidade humana dos autores que veñen, que amosan unha grande predisposición para vir. Queremos que esta feira sexa unha festa e que o pasen ben. Aquí non temos normas de se viñeches o ano pasado este ano non podes repetir, ou non vés porque este ano non publicaches. Non importa.

Bota de menos a música

Si, pero o que foi músico segue séndoo sempre. E vou a todos os concertos que podo. Acaba de ser o Resu, fun ver a Robe...

EnCaMiño é diferente a unha feira do libro tradicional, ten outra orientación?

Claro, non ten tanto carácter comercial, é máis independente. Claro que queremos vender libros, pero non é o fundamental. É unha oportunidade de coñecernos, escoitarnos.

Tamén haberá presenza de librarías?

Van estar tres librarías e sete editoriais pequenas, xunto con xente do gremio. Aquí non hai bandos, só o das letras.

Que tal lle vai o tour por España coa súa última novela, Entroido?

Moi ben, levarei cincuenta encontros por toda España. O que máis me gusta é o contaco co público falar con eles.