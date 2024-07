La Xunta tramita los permisos para instalar una planta de proteína vegetal en Teixeiro

In Proteins For All, una empresa de origen sevillano, ha presentado ante la Xunta para su evaluación ambiental el proyecto para instalar en el polígono de Teixeiro la primera planta de España de producción de proteínas vegetales. Los trámites comienzan unos meses después de que la empresa adquiriese a la entidad pública de suelo Sepes los terrenos, que suman 13.635 metros cuadrados.

La compañía, creada en 2022 y cuyos socios ya pusieron en marcha una empresa biotecnológica en Estados Unidos, proyecta invertir 17 millones en esta planta, con la que pretende suministrar de forma global productos e ingredientes de origen vegetal a toda la industria agroalimentaria. Este proyecto, que permitirá crear 25 empleos directos, ha sido declarado iniciativa prioritaria por la Xunta.

In Proteins For All detalla en su proyecto que la obra consistirá en la construcción de una planta industrial que se destinará al procesado a la producción de proteínas hidrolizadas de legumbres y harinas vegetales. La planta baja, de 4.128 metros cuadrados, se dedicará al procesado de las proteínas y reservará una zona a servicios administrativos. El primer piso estará destinado a oficinas y sala de reuniones. El proyecto incluye también la construcción de una depuradora.

La fábrica contará con un sistema de producción híbrido, que combina la extracción seca de proteínas concentradas al 50% a partir de semillas o harinas de legumbres con un sistema húmedo posterior que transforme las proteínas concentradas en proteínas aisladas y purificadas y en proteínas funcionales.

La empresa promotora describe detalladamente el proceso para obtener un producto “con múltiples aplicaciones y posibilidades de obtención de productos alimentarios”, como “sustitutos de carne, barritas proteicas, suplementos nutricionales para deportistas”, entre otros. Incide además en el que proceso permitirá también obtener productos para pastelería, pasta, snacks, galletas y otros similares a partir de los subproductos obtenidos en las líneas de concentrado y aislado de proteínas de leguminosa.

La empresa subraya que las obras proyectadas no afectan a ningún enclave natural protegido ni a elementos patrimoniales. Recoge además medidas correctoras para mitigar el impacto por ruidos y emisiones. In Proteins for All espera que la planta alcance el 10% de la capacidad de producción en el primer año y la totalidad en el año 15.

Más suelo industrial en Curtis

Tras años al ralentí, el polígono de Teixeiro despega con fuerza. La conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, destacó esta semana el “nivel de implantación industrial” del municipio de Curtis y llamó la atención sobre el desembarco de cuatro iniciativas empresariales declaradas prioritarias. La responsable autonómica y el alcalde, Javier Caínzos, analizaron en una reunión la posibilidad de ampliar suelo industrial para atraer a más empresas.