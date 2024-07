La Audiencia investiga una supuesta estafa en la venta de chalés de la urbanización de A Campiña, en Bergondo

La Audiencia Provincial ha abierto una investigación por la supuesta estafa en la venta de viviendas de la malograda urbanización de A Campiña, en Bergondo, una promoción gestada en plena fiebre del ladrillo y que quedó a medio construir tras entrar en concurso en 2010 la empresa promotora.

La Sección número 2 de la Audiencia ha dictado un auto en el que refiere indicios de que uno de los acusados encargó a una inmobiliaria la venta de las ocho viviendas de este ámbito. Este investigado, supuestamente, dijo disponer de los chalés, que habían sido adquiridas a la Sareb por una mercantil que habría autorizado el encargo.

Las viviendas fueron anunciadas en diversos portales y varias personas mostraron su interés en adquirirlas, llegando a firmar contratos de arras y a ingresar un anticipo. El dinero, sospechan los jueces, habría sido recibido por los investigados sin que se realizase finalmente ningún contrato de venta. Fuentes implicadas en el proceso confirmaron a este diario que las ocho viviendas se corresponden con las de la urbanización de A Campiña y que la responsable de la inmobiliaria ha declarado que actuó de buena fe al dar por válida la documentación aportada por uno de los acusados para probar la titularidad del ámbito.

Un particular pidió personarse en este proceso y aportó documentación para intentar probar que había ingresado más de 45.000 euros a uno de los acusados por la compra de varias propiedades en Vigo y Madrid. La Audiencia ha rechazado su participación en este proceso como acusación particular al entender que no ha justificado su relación con los hechos investigados.

Esta causa pone de nuevo en el punto de mira esta controvertida urbanización que ya en 2010 fue objeto de denuncias públicas de compradores que afirmaron que el promotor se había dado a la fuga con sus anticipos, aunque no han trascendido cargos ni condenas por este motivo y vecinos de la aldea sostienen ahora que fue una “historia más de quiebra por la crisis”.

Esta promoción dejó también damnificados por el excesivo consumo de suelo. Y es que este complejo residencial agotó las licencias del núcleo tradicional de A Campiña que permite el planeamiento en vigor en Bergondo. Así se lo comunicó el departamento de Urbanismo a un particular, natural de esta aldea, que solicitó permiso para construir una vivienda en una parcela que, a priori, reunía los requisitos y cuya petición fue denegada por haberse superado el número máximo de nuevas viviendas permitidas.

