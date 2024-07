Arteixo reanuda el paseo fluvial de A Bidueira tras un parón de dos años

Tras un parón de dos años, el Concello de Arteixo ha retomado los trabajos para construir el paseo fluvial del Rego da Bidueira. El Gobierno local se vio obligado a paralizar los trabajos que adjudicó en febrero de 2022 a Construcciones Cernadas por 169.025 euros tras comprobar durante las labores de desbroce que se había producido un desplazamiento lateral del cauce en algunos puntos.

Esta circunstancia imprevista y sobrevenida impidió ejecutar la senda tal y como había sido diseñada y forzó la redacción de un modificado del proyecto y la aprobación de nuevas expropiaciones. El pasado 2 de julio el Concello dio luz verde al cambio en el contrato, que eleva ligeramente su cuantía hasta los 176.989 euros. El plazo de ejecución de este paseo fluvial pasa de los tres meses previstos inicialmente a cinco.

La senda partirá del entorno de la travesía de Arteixo y discurrirá por el margen derecho del regato hasta pasada la calle Río Eume, donde se construirá un pequeño puente de madera para pasar al lado izquierdo del cauce. A partir de ahí, discurrirá siempre por el margen izquierdo, pasará junto al viejo molino rehabilitado como Aula da Natureza, en cuyas proximidades se creará un área de descanso con forma de elipse realizada con losas de granito gris. Al comienzo y final del itinerario se realizará una pasarela de madera.

El Concello ha dado luz verde al cambio y a la aprobación de un nuevo contrato tras recabar los informes favorables de la ingeniera municipal y el departamento jurídico. La técnica municipal encargada de supervisar esta obra concluye que la modificación propuesta no afecta a la naturaleza global del contrato y no requiere de nuevas autorizaciones sectoriales, salvo de Augas de Galicia, que ha dio luz verde al cambio. Destaca además en su informe que la modificación planteada “reviste carácter obligatorio para el contratista”, dado que no supera el 15% del precio inicial.

El Ayuntamiento arteixán procedió ya el pasado mes de abril al levantamiento de actas previo a la ocupación forzosa de los nuevos terrenos necesarios para acometer esta senda que, salvo que se produzca un nuevo imprevisto, estará finalizada antes de que termine el año.