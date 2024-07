La tortilla del betanceiro Jorge Río salta a las vallas: “El secreto son los huevos de Josefa”

Ganó hasta en dos ocasiones el premio a la mejor tortilla casera de Betanzos y se ha convertido ahora en la imagen de Aceites Abril en la campaña Haciendo mejor a los mejores que reivindica el plato típico de la Ciudad de los Caballeros junto al churrasco de Covelo y los pimientos de Herbón.

“Cuando me llamaron me quedé un poco flipado”, confiesa este betanceiro del barrio de A Ponte Vella, que sedujo hasta dos veces a un exigente jurado con una tortilla “jugosa” , “dorada en el exterior y poco cuajada por dentro”. ¿El secreto? Jorge Río lo tiene claro: “Los huevos de Josefa”, vecina de una aldea próxima a Betanzos que suministra desde hace años a su familia huevos caseros, “de confianza”: “Esos sí que son camperos, camperos”, ensalza.

Jorge Río en la campaña de Aceites Abril / Cedida

A unos huevos de calidad suma las patatas, normalmente las de Coristanco, y un aceite Abril suave. Y. cómo no, una “buena sartén”. Él, cuenta, utiliza la misma desde hace años y no se plantea cambiarla. Hace poco, cuenta, se le rompió el mango y no paró hasta conseguir arreglarla.

Modesto, Jorge Río resta mérito a sus habilidades como cocinero. “Bueno, algo de mano creo que tengo”, responde risueño. Tuvo buenas maestras, añade. Especialmente su mujer, que le transmitió las recetas de su suegra, que regentó durante años una conocida casa de comidas en Betanzos.

Ahora, este cocinero "aficionado" confía en que esta campaña de Aceites Abril sea un “aliciente más” para disfrutar y promocionar un plato que ya es la enseña de su ciudad.